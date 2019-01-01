محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة: ابعتلك "مكة" الأول ولا أنا على طول

وافق محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، على التحدي الذي قدمته هنا جودة صاحبة الـ 12 عامًا، ولاعبة تنس الطالة بالنادي الأهلي، بعد حصولها على بطولة الجمهورية للدرجة الأولى، أول أمس الثلاثاء.

وتحدت "هنا" الفرعون المصري، لخوض مباراة أمامها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وبالتحديد الشهر الماضي ( يوم 16 أغسطس).

وأرفقت "هنا" صورة لها من إحدى البطولات وصورة أخرى للنجم محمد صلاح، علقت عليها قائلةً: "تحدي الأبطال، مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح، لو لعبت معايا ماتش يا ترى مين هيكسب، اليد الذهبية ضد القدم الذهبية".

ورد هداف ليفربول، على أحدى متابعيه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، كانت تقول له "بيندهوا عليك" في إشارة منها لمواجهة هنا جودة، وقال: "طب ابعتلك مكه تلاعبك الأول ولا ألعب أنا علي طول، بس ماشي قبلت التحدي".

الأهلي يُصعد "هنا" للدرجة الأولى بعد حصد بطولة الجمهورية

وتمكنت هنا جودة، أول أمس الثلاثاء، من تحقيق لقب الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى.

ونجحت جودة في تحقيق الفوز، خلال نهائي البطولة، أمس الأربعاء، على فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك، والمصنفة الثانية إفريقيًا، رغم فارق العمر الكبير بينهما، إذ تبلغ فرح 27 عامًا.

وجاء فوز هنا جودة على فرح عبد العزيز، بثلاث أشواط مقابل لا شيء، توجتها بطلة للقب الجمهورية لتنس الطاولة.

وفور حصد اللقب، أكد أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أن "هنا" سيتم تصعيدها إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة فى منافسات الدورى.