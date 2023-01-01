عاجل.. جينيراسيون فوت يوافق على تأجيل مباراته مع الزمالك للأحد

وافق مسئولو نادي جينيراسيون فوت السنغالي، على خوض مباراة الزمالك في الثامنة مساء الأحد المقبل بملعب برج العرب، بدلا من إقامة المباراة غدا السبت بملعب بتروسبورت.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"الوطن سبورت"، أن الفريق السنغالي في طريقه لبرج العرب الآن، لخوض مرانه الرئيسي على ملعب ستاد برج العرب، نظرا لأنه سيكون مشغولا بخوض مباراة الأهلي وكانو سبورت في الثامنة مساء غد السبت، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتحدد في وقت سابق، غدا السبت موعدا لمباراة العودة بين الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا بالقاهرة، قبل أن يعلن الأبيض تأجيل اللقاء 24 ساعة حتى الأحد، وأن يقام بملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، إلا أن ذلك قوبل بالرفض من قبل النادي السنغالي، قبل التراجع عن الأمر.

وكان الزمالك خسر في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف أمام بطل السنغال، وهو ما يعني أن الفريق الأبيض في حاجة للفوز بلقاء الإياب بهدف دون رد، حتى يضمن التأهل لدور المجموعات بالبطولة.

استعدادات جادة للفريق الأبيض

جدير بالذكر أن الفريق الأبيض يواصل تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ووضح التركيز الشديد على جميع اللاعبين خلال مران الأمس من أجل الوجود في التشكيلة الأساسية للمباراة، ويدرس "ميتشو" الدفع بثنائي هجومي من بداية المباراة، في محاولة لحسم اللقاء مبكرا بسبب الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، والحاجة لتحقيق الفوز لضمان التأهل لدور المجموعات، مستغلا في ذلك جاهزية الثلاثي خالد بوطيب وعمر السعيد ومصطفى محمد.