أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رسميا.. موسى سيسوكو يوقع عقدا جديدا مع توتنهام حتى 2023

مدبولي وعبد الحكيم يقودان هجوم الإسماعيلي أمام أهلي بني غازي

تقارير: وست بروميتش بدون أحمد حجازي أمام كوينز بارك رينجرز

أزمة مباراة جينيراسيون مع الزمالك تتصاعد.. وتهديدات بـ"المحكمة الرياضية"

عاجل.. جينيراسيون فوت يوافق على تأجيل مباراته مع الزمالك للأحد

02:52 م | الجمعة 27 سبتمبر 2019
كتب: محمد يحيى
عاجل.. جينيراسيون فوت يوافق على تأجيل مباراته مع الزمالك للأحد

الزمالك وجينيراسيون

أخبار متعلقة

وافق مسئولو نادي جينيراسيون فوت السنغالي، على خوض مباراة الزمالك في الثامنة مساء الأحد المقبل بملعب برج العرب، بدلا من إقامة المباراة غدا السبت بملعب بتروسبورت.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"الوطن سبورت"، أن الفريق السنغالي في طريقه لبرج العرب الآن، لخوض مرانه الرئيسي على ملعب ستاد برج العرب، نظرا لأنه سيكون مشغولا بخوض مباراة الأهلي وكانو سبورت في الثامنة مساء غد السبت، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتحدد في وقت سابق، غدا السبت موعدا لمباراة العودة بين الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا بالقاهرة، قبل أن يعلن الأبيض تأجيل اللقاء 24 ساعة حتى الأحد، وأن يقام بملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، إلا أن ذلك قوبل بالرفض من قبل النادي السنغالي، قبل التراجع عن الأمر.

وكان الزمالك خسر في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف أمام بطل السنغال، وهو ما يعني أن الفريق الأبيض في حاجة للفوز بلقاء الإياب بهدف دون رد، حتى يضمن التأهل لدور المجموعات بالبطولة.

 استعدادات جادة للفريق الأبيض

جدير بالذكر أن الفريق الأبيض يواصل تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ووضح التركيز الشديد على جميع اللاعبين خلال مران الأمس من أجل الوجود في التشكيلة الأساسية للمباراة، ويدرس "ميتشو" الدفع بثنائي هجومي من بداية المباراة، في محاولة لحسم اللقاء مبكرا بسبب الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، والحاجة لتحقيق الفوز لضمان التأهل لدور المجموعات، مستغلا في ذلك جاهزية الثلاثي خالد بوطيب وعمر السعيد ومصطفى محمد.

 

أخبار قد تعجبك

الزمالك يعاقب "جنش" ماليًا.. وحازم إمام يطلب الرحيل نهائيًا قبل نهاية القيد

استطلاع رأى

  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري الألماني
  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • فياريال

    فياريال

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    05:25 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الاتحاد

    الاتحاد

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    07:15 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفتح

    الفتح

  • اهلى جدة

    اهلى جدة

  • 0

    :

    0

    07:15 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • النصر

    النصر

  • ماميلودي سنداونز

    ماميلودي سنداونز

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • نادي كوت دي أور

    نادي كوت دي أور

  • الترجي

    الترجي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • اليكت سبورت

    اليكت سبورت

  • الأهلي بنغازي

    الأهلي بنغازي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • إمين

    إمين

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أدو دين هاج

    أدو دين هاج

  • موتيما بيمبي

    موتيما بيمبي

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • الخرطوم الوطني

    الخرطوم الوطني

  • بيدفيست ويتس

    بيدفيست ويتس

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • يانج بافالوس

    يانج بافالوس

  • بوافيستا

    بوافيستا

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • تونديلا

    تونديلا

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • تشايكور ريزا سبور

    تشايكور ريزا سبور

  • نادي خورفكان

    نادي خورفكان

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    دوري الخليج العربي
  • حتا

    حتا

  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    دوري الخليج العربي
  • الفجيرة‎

    الفجيرة‎

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    07:15 PM

    دوري الخليج العربي
  • نادي الجزيرة

    نادي الجزيرة

  • الدفاع الحسني الجديدي

    الدفاع الحسني الجديدي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • مولودية وجدة

    مولودية وجدة

  • صحار

    صحار

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • بهلاء

    بهلاء

  • الحد

    الحد

  • 0

    :

    0

    03:55 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • الأهلي

    الأهلي

  • الرفاع الشرقي

    الرفاع الشرقي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • البسيتين

    البسيتين

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري البحريني الممتاز
  • النجمة

    النجمة

  • كمبالا سيتى

    كمبالا سيتى

  • 1

    :

    1

    03:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • بيترو أتلتيكو

    بيترو أتلتيكو

  • مسقط

    مسقط

  • 1

    :

    1

    03:15 PM

    دوري المحترفين العماني
  • فنجاء

    فنجاء

  • الرستاق

    الرستاق

  • 0

    :

    1

    03:30 PM

    دوري المحترفين العماني
  • السويق

    السويق

الأكثر قراءة

عاجل.. حسام البدري يعلن جهاز منتخب مصر ويضم مدرب بيراميدز

خاص.. "كهربا" يتمسك بالأهلي ويرفض ملايين بيراميدز

محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة: ابعتلك "مكة" الأول ولا أنا على طول
الأهلي في معسكر مغلق لمواجهة كانو سبورت.. وفرصة جديدة لـ"إكرامي"