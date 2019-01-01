مانشستر سيتي يقسو على واتفورد بـ8 أهداف في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز على واتفورد بـ8 أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ6 من عمر الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف السيتي كلًا من دافيد سيلفا، سيرجيو أجويرو، رياض محرز، برناردو سيلفا ثلاثة أهداف، نيكولاس أوتاميندي، كيفين دي بروين في الدقائق 1،7،12،15،18،48،60،85 من عمر المباراة.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" أن أجويرو الذي نجح في تسجيل في أول 6 مباريات بالدوري الإنجليزي دخل التاريخ، ليصبح أول لاعب في تاريخ البريمرليج، يسجل في أول 6 مباريات.

تفوق كاسح بخماسية في شوط أول بين السيتي وواتفورد

وجاء الشوط الأول بتفوق كبير وكاسح لواتفورد بخماسية دون رد جاءت في 18 دقيقة فقط، وكادت أن تصل لنتيجة كارثية في مرمى واتفورد الذي ظهر بمستوى ضعيف خلال المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 48 شهدت بينية رائعة من ديفيد سيلفا من داخل منطقة الجزاء وصلت إلى بيرناردو سيلفا الذي راوغ الدفاع بطريقة مهارية رائعة وسدد كرة زاحفة مرت من حارس المرمى وتهادت داخل الشباك.

الدقيقة 61 شهدت الهدف السابع للسيتي عن طريق بيرناردو سيلفا الذي نجح في تسجيل هاتريك ، وجاء الهدف بعد عرضية أرضية من دي بروين من الجهة اليمنى استلمها بيرناردو سيلفا داخل منطقة الست ياردات وسدد كرة زاحفة مرت من الحارس والدفاع وسكنت الشباك.

الدقيقة 84 شهدت الهدف الثامن للسيتي عن طريق دي بروين، وجاء بعد تمريرة من رياض محرز وضلت إلى دي بروين داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى، سدد دي بروين كرة صاروخية رائعة مرت على يمين حارس المرمى وسكنت أعلى يمين الشباك.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة واتفورد، كالتالي: إيدرسون، ميندي، اوتاميندي، فيرناندينيو، والكر، رودري، دي بروين، دافيد سيلفا، رياض محرز، بيرناردو، أجويرو.