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محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي

04:34 م | الأحد 22 سبتمبر 2019
كتب: ندى قطب
محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي محمد صلاح، تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويعول المدرب الألماني على خدمات محمد صلاح خلال مباراته أمام تشيلسي، إلى جوار الثنائي السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وهي المباراة التي يدخلها أبناء يورجن كلوب بحثاً عن تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق أمام مانشستر سيتي منافسه المباشر وصاحب اللقب.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو متصدراً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، محققاً العلامة الكاملة بفوزه في جميع المباريات التي خاضها منذ بداية مشواره في المسابقة، بينما يوجد تشيلسي في المركز الحادي عشر، مكتفياً بحصد 8 نقاط، وسيكون عينه على تحسين وضعه في البريميرليج والاقتراب من المربع الذهبي.

ويأتي تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي كالتالي: 

حارس المرمى: أدريان

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، هيندرسون، فينالدوم

ثلاثي الهجوم: ماني، فيرمينو، صلاح

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