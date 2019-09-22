بث مباشر.. الدوري الإنجليزي.. ليفربول 2 × 0 تشيلسي.. فيرمينو يهدر هدف محقق للريدز

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي، في المباراة المقرر إقامتها، مساء اليوم، السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء الجناح الدولي المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة فريق ليفربول أمام تشيلسي اليوم.

وفيما يلي تشكيلة الريدز:

حارس المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هيندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

على الجانب آخر، جاء تشكيل فريق تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - أندرياس كريستنسن - فيكايو توموري - إيمرسون بالميري.

خط الوسط الدفاعي: كانتي - جورجينيو - كوفاسيتش.

خط الوسط الهجومي: ويليان - مونت.

خط الهجوم: أبراهام.

يذكر أن فريق ليفربول هو متصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، وفي رصيده 15 نقطة، من 5 انتصارات متتالية حققها الفريق في الموسم الحالي.

تشيلسي يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي

في المقابل، جاء تشكيل فريق تشيلسي في المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط، من انتصارين، وتعادلين، وخسارة وحيدة فقط.

أحداث المباراة:

مرور 10 دقائق حتى الآن من المباراة، ولا يزال فريق ليفربول هو الطرف الأكثر سيطرة على وسط الميدان.

في الدقيقة 14، حكم اللقاء يحتسب ركلة حرة غير مباشر من على حدود منطقة جزاء تشيلسي لمصلحة ليفربول.

في الدقيقة 15 أرنولد ينجح في إحراز أول أهداف ليفربول من ركلة حرة مباشرة.

وصف الهدف: محمد صلاح يهيأ كرة رائعة لزميله أرنولد من ركلة حرة غير مباشرة للريدز على حدود منطقة جزاء البلوز ليسددها أرنولد مباشر في المرمى من تصويبة صاروخية.

صحوة من تشيلسي بعد الهدف، ولاعبي البلوز يبادلون ليفربول الهجمات.

في الدقيقة 24، إبراهام لاعب تشيلسي ينفرد بمرمى ليفربول ويسدد كرة قوية تصدى لها حارس مرمى ليفربول أدريان ببراعة كبيرة.

في الدقيقة 26، ألغى حكم اللقاء هدفًا للبلوز بعد الرجوع لتقنية الفيديو "فار"، والذي أثبت وجود تسلل على تشيلسي.

في الدقيقة 30، فيرمينو يحرز ثاني أهداف ليفربول من رأسية مستغلًا عرضية من ركلة حرة غير مباشرة لفريقه نفذها روبرتسون.

في الدقيقة 42، أجرى تشيلسي تغييرًا اضطراريًا بنزول كيرت زوما محل كريستيانسن الذي خرج للإصابة.

حكم اللقاء يطلق صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول.

انطلاق الشوط الثاني

في الدقيقة 48، أرنولد أرسل كرة عرضية رائعة من جهة اليمين قابلها روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بتصويبة رائعة من يسار منطقة الجزاء أبعدها كيبا حارس مرمى تشيلسي ببراعة إلى ركنية من جهة اليمين.

في الدقيقة 59، لاعب وسط تشيلسي نجولو كانتي يسدد كرة صاروخية على حدود منطقة جزاء ليفربول، مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الريدز.