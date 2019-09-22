بالفيديو.. فيرمينيو يسجل الثاني لليفربول.. وتقنية الفيديو تلغى هدفا لتشيلسي

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فيرمينيو
سجل روبرتو فيرمينيو الهدف الثاني لليفربول في شباك تشيلسي خلال المباراة التي تجمعهما بالجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي يقام على ستاد ستامفورد بريدج.
وسجل النجم البرازيلي الهدف الثاني في شباك تشيلسي برأسية متقنة مستغلا عرضية مميزة من روبرتسون في الدقيقة 30.
وكان الحكم مايكل أويلفير قد ألغى هدفا لتشيلسي عن طريق أزبلكويتا بعد رجوعه لتقنية الفيديو، حيث تواجد ظهير البلوز في وضعية تسلل.
وتحصل ليفربول على ضربة حرة عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 14، ليمهدها محمد صلاح للظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، والذي يسددها صاروخية في شباك تشيلسي معلنا عن الهدف الأول لليفربول.
وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي محمد صلاح، تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
ويعول المدرب الألماني على خدمات محمد صلاح خلال مباراته أمام تشيلسي، إلى جوار الثنائي السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وهي المباراة التي يدخلها أبناء يورجن كلوب بحثاً عن تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق أمام مانشستر سيتي منافسه المباشر وصاحب اللقب.
ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" من الموسم الجاري، برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 مباريات.
الريدز نجحوا تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، في تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن، بعدما فاز في الـ5 جولات السابقة، متصدرًا جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي.
ويدخل ليفربول اللقاء وهو متصدراً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، محققاً العلامة الكاملة بفوزه في جميع المباريات التي خاضها منذ بداية مشواره في المسابقة، بينما يوجد تشيلسي في المركز الحادي عشر، مكتفياً بحصد 8 نقاط، وسيكون عينه على تحسين وضعه في البريميرليج والاقتراب من المربع الذهبي.
ويأتي تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي كالتالي:
حارس المرمى: أدريان
خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون
خط الوسط: فابينيو، هيندرسون، فينالدوم
ثلاثي الهجوم: ماني، فيرمينو، صلاح.
فيما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:"كيبا، أزبلكويتا، كريستيانسن، توموري، إيمرسون، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش، ويليان، مونت، أبراهام".
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