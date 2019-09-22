بالفيديو.. كانتي يسجل الهدف الأول لتشيلسي في شباك ليفربول

سجل نيجولو كانتي الهدف الأول لتشيلسي في شباك ليفربول، خلال المباراة التي تجمعهما بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

هدف كانتي جاء بمهارة فردية رائعة من لاعب الوسط الفرنسي، والذي توغل بسرعة فائقة من عمق ملعب ليفربول، قبل أن يسدد بقوة على يسار الحارس أدريان.

وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي محمد صلاح، تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويعول المدرب الألماني على خدمات محمد صلاح خلال مباراته أمام تشيلسي، إلى جوار الثنائي السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وهي المباراة التي يدخلها أبناء يورجن كلوب بحثاً عن تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق أمام مانشستر سيتي منافسه المباشر وصاحب اللقب.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" من الموسم الجاري، برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 مباريات.