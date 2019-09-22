بالفيديو.. ليفربول ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بانتصار صعب على تشيلسي

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ليفربول وتشيلسي
حقق ليفربول انتصارا صعبا على مضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.
وواصل ليفربول انفراده بصدارة الدوري الإنجليزي، رافعا رصيده للنقطة 18 في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 8 في المركز العاشر.
ولم يظهر محمد صلاح بمستواه المعهود أمام تشيلسي، في ظل الرقابة اللصيقة من مدافعي البلوز، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 90 وحل بدلا منه جو جوميز.
وتحصل ليفربول على ضربة حرة عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 14، ليمهدها محمد صلاح للظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، والذي يسددها صاروخية في شباك تشيلسي معلنا عن الهدف الأول لليفربول.
وسجل النجم البرازيلي الهدف الثاني في شباك تشيلسي برأسية متقنة مستغلا عرضية مميزة من روبرتسون في الدقيقة 30.
وكان الحكم مايكل أويلفير قد ألغى هدفا لتشيلسي عن طريق أزبلكويتا بعد رجوعه لتقنية الفيديو، حيث تواجد ظهير البلوز في وضعية تسلل.
وأجرة لامبارد أول تغييراته الإضطرارية في الدقيقة 42 بخروج كريستنسن ودخول زوما.
وعدل نيجولو كانتي النتيجة لصالح تشيلسي في الدقيقة 71 بهدف من مهارة فردية مميزة للنجم الفرنسي، والذي توغل بسرعة فائقة من عمق ملعب ليفربول، قبل أن يسدد بقوة على يسار الحارس أدريان.
ضغط تشيلسي تواصل في الشوط الثاني بقوة على دفاعات ليفربول، والذي تراجع للخلف بشكل مثير، وأهدر لاعبي البلوز أكثر من فرصة لإدراكم التعادل، ليخطف رفاق محمد صلاح انتصارا هو الأصعب هذا الموسم.
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