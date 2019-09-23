بالفيديو.. الأهداف الـ3 المرشحة لجائزة "بوشكاش" 2019

تتجه الأنظار، مساء اليوم الإثنين، إلى مدينة ميلانو الإيطالية، لمشاهدة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبعيدًا عن جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام، ينتظر عشان الأهداف الجميلة جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العام الجاري.

ويتنافس على جائزة "بوشكاش" لعام 2019، كلًا من ليونيل ميسي لاعب برشلونة وخوان كينتيرو لاعب ريفيربليت الأرجنتيني ودانييل زسوري لاعب ديبريسين المجري.

هدف ميسي المرشح لجائزة "بوشكاش"

هدف زسوري المرشح لجائزة "بوشكاش"

هدف كينتيرو المرشح لجائزة "بوشكاش"

يُذكر أن جائزة "بوشكاش" لافضل هدف في العالم لعام 2018، حصدها الفرعون المصري محمد صلاح بعد هدفه في مرمى إيفرتون الذي سجله في الدوري الإنجليزي على ملعب "آنفليد"، ليصبح أول لاعب عربي وإفريقي يحصد الجائزة التي انطلقت عام 2009.