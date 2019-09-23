ليفربول يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. ومحمد صلاح متوسط أمام تشيلسي

واصل نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، نتائجه القوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" للموسم الجاري 2019-2020، بعدما نجح في العودة للديار بفوز ثمين على حساب فريق تشيلسي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفوردبريدج" معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة السادسة، ليؤكد صدارته لجدول الترتيب بالفوز السادس تواليا.

ليفربول يحطم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

واستطاع ليفربول أن يؤمن صدارة جدول المسابقة بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 18، معوضا سقوطه الأوروبي الأخير أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون رد لحساب الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فيما استمر تشيلسي في تقديم عروضه السلبية على المستويين المحلي والأوروبي بعد هذه الخسارة التي تلت خسارته أوروبيا أمام فالنسيا الإسباني في الشامبيونزليج، ليتوقف رصيد البلوز عند 8 نقاط في المركز الـ 11 بالبريميرليج.

وبات ليفربول بعد هذا الانتصار أول فريق يسجل أكثر من هدف في 15 مباراة متتالية في الدوري الممتاز منذ مانشستر يونايتد في 1958-1959 عندما حقق رقما قياسيا بالفوز في 22 مباراة متتالية، كما أنه أول فريق في تاريخ الدوري الممتاز يفوز بمبارياته الست الافتتاحية لموسمين متتاليين، فضلا عن تحقيقه الانتصار السابع على التوالي خارج ملعب "آنفيلد" في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ النادي، ونجح الريدز في تسجيل 34 هدفا من الكرات الثابتة في الدوري الممتاز منذ بداية الموسم الماضي، وهو الرقم الذي لم يحققه أي ناد في البريميرليج.

بدوره، قاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، مباراته الـ 150 مع ليفربول في الدوري الانجليزي محققا خلالها الفوز في 92 لقاء، في حين أن تشيلسي تلقى 13 هدفا في أول 6 جولات من موسم البريميرليج للمرة الأولى في تاريخه، كما استقبل 13 هدفا، خلال أول 6 مباريات في الدوري الإنجليزي، ليكرر الرقم السلبي الذي حققه موسم 1978-1979، حين أنهى الموسم في ذيل ترتيب البطولة، وفشل "البلوز" في كسر حاجز النحس الذي يلازمه بملعب "ستامفورد بريدج"، خاصة أنه لم ينجح في الفوز على ملعبه خلال 4 مباريات خاضها على هذا الملعب بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل أمام ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد في البريميرليج قبل أن يخسر أمام فالنسيا بهدف ضمن منافسات دوري الأبطال، وأمام ليفربول في مباراة الأحد.

تقييم متوسط لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي

ولم يقدم محمد صلاح مستو قوي خلال هذه المباراة، رغم أنه صنع الهدف الأول بكعب القدم من ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، ليطلق أرنولد صاروخية في مرمى كيبا، إلا أنه خلال 89 دقيقة لعبها، لم يسدد الفرعون أي تسديدة على مرمى المنافس، إذ لمس الكرة 53 مرة وقام بتمريرة حاسمة وصنع فرصة وحيدة، وبلغت نسبة دقة تمريراته 68%، وعلى المستوى الدفاعي، استخلص صلاح الكرة مرتين، وفاز بـ3 التحامات هوائية من أصل 4، ليحصل "مو" في النهاية على تقييم متوسط 6.3.