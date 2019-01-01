عاجل.. ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل بالعالم

حصد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الأفضل في العالم، والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاعب الأفضل على مستوى العالم في عام 2019.

جاء تتويج اللاعب صاحب الـ بتلك الجائزة، وذلك خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء اليوم، الإثنين، على مسرح "تياترو ألا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية، والذى يستضيف حفل جوائز الأفضل "The Best" التى يقدمها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن عام 2019.

وشهدت القائمة النهائية التي تضم اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب بالعالم عن عام 2019 استبعاد الجناح الدولي المصرى محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، بعدما كان موجوداً بالقائمة النهائية العام الماضى، والذى ترشح حينها أمام كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، ولوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسبانى، وحسمها الأخير فى نهاية الأمر.