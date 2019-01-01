عاجل.. يورجن كلوب يحصد جائزة أفضل مدرب بالعالم

حصد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول جائزة أفضل مدرب بالعالم، وهي تلك الجائزة التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمدير الفني الأفضل على مستوى العالم لعام 2019.

جاء تتويج المدرب الألماني صاحب الـ 52 عاما بتلك الجائزة، وذلك خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء اليوم، الإثنين، على مسرح "تياترو ألا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية، والذى يستضيف حفل جوائز الأفضل "The Best" التى يقدمها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن عام 2019.

وشهدت القائمة النهائية التي تضم المدربين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل مدرب بالعالم عن عام 2019، كلًا من يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي.