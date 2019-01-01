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عاجل.. بالصور.. محمد صلاح يرد على حذف اسم منتخب مصر من حسابه على تويتر

خاص.. المحمدي يتصل بصلاح ويكشف له حقيقة أزمة التصويت في «THE BEST»

اتحاد الكرة: شوقي غريب والمحمدي صوتا لصلاح في استفتاء "THE BEST"

بالصور.. محمد صلاح يحذف تعريفه كلاعب منتخب مصر على تويتر

03:52 م | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
بالصور.. محمد صلاح يحذف تعريفه كلاعب منتخب مصر على تويتر

محمد صلاح لاعب ليفربول

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حذف محمد صلاح، لاعب نجم نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعريفه كلاعب في منتخب مصر من الحسابات الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تاركا اسم الفريق الذي يلعب له حاليا فقط.

تصرف محمد صلاح جاء بعد خروجه من التشكيلة المثالية للاعبي العالم أمس، وحوله رابعا في قائمة "الأفضل"، مع بروز أزمة تصويت مصر مع اختفاء اسم مدرب الفارعنة السابق المكسيكي خافيير أجيري، والقائد أحمد المحمدي، من قائمة المصوتين.

وأوضح "فيفا" خلال نشره على موقعه الرسمي التفاصيل الكاملة للمصوتين على أفضل لاعب في العالم من المدربين وقادة المنتخبات، أن أجيري والمحمدي لم يصوتا من الأساس سواء لمحمد صلاح أو غيره.

محمد صلاح يثير أزمة جديدة مع منتخب مصر

من ناحية أخرى، أكد أحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أن اتحاد الكرة صوت في الاستفتاء الخاص باختيار أفضل لاعب، وأضاف عبد الله : "لا صحة لما تردد بأن اتحاد الكرة لم يصوت في الاستفتاء".

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى أن أجيري المدير الفني للمنتخب وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا وقائد المنتخب، هما من صوتوا في الاستفتاء، مضيفا: "تم اختيار محمد صلاح من قبل الثنائي، وخاطبنا اتحاد الكرة الدولي بشأن عدم اعتماد صوت مصر وانتشار أنباء حول ذلك".

في سياق آخر، من المتوقع غياب محمد صلاح عن ليفربول في مباراة ميلتون كينز دونز، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم للموسم الجديد 2019-2020، خاصة أن كلوب ينوي الدفع بعناصره من الصف الثاني في الفريق، وإراحة أغلب لاعبيه الأساسيين من أجل مواجهة دوري أبطال أوروبا المقبلة.

وتنطلق مباراة ليفربول أمام ميلتون كينز دونز في تمام التاسعة إلا ربع مساء غدا الأربعاء، في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

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