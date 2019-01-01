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بالمستندات.. مدرب السودان يتهم "فيفا" بتزوير صوته لصالح ميسي بدلا من محمد صلاح

04:00 م | الأربعاء 25 سبتمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
بالمستندات.. مدرب السودان يتهم "فيفا" بتزوير صوته لصالح ميسي بدلا من محمد صلاح

محمد صلاح وليونيل ميسي

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قال زدرافكو لوجاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه تفاجأ بتغيير صوته لأفضل لاعب في العالم "ذا بيست" من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وأضاف مدرب السودان في تصريحات صحفية: "اخترت محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في المركز الأول بجائزة الأفضل في العالم، قبل أن أتفاجأ بتغيير صوتي لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني الذي حصد الجائزة في النهاية".

وتابع: "اخترت صلاح في المركز الأول يليه زميليه بليفربول السنغالي ساديو ماني،  ثم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان ثالثا، وكنت قد أخذت صورة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ولا أعرف ما حدث فيما بعد".

وكان "فيفا" أوضح خلال البيان النهائي حول المصوتين على جائزة الأفضل، أن المدرب الكرواتي لمنتخب السودان اختار ليونيل ميسي في المركز الأول وفيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول ثانياً وساديو ماني في المركز الثالث.

مدرب السودان: فيفا غيرت صوتي لصالح ميسي رغم تصويتي لمحمد صلاح

وحصل ميسي على جائزة الأفضل في العالم لعام 2019 لأول مرة بمسماها الجديد، والسادسة في تاريخه، خلال الحفل الذي أقيم على مسرح "لاسكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية، يوم الإثنين الماضي.

وحصل صلاح على 26 نقطة، كرابع أفضل لاعب في العالم، فيما جاء رونالدو في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، ثم فان دايك في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، فيما احتل ميسي المركز الأول برصيد 46 نقطة.

وجاء ساديو ماني خلف زميله محمد صلاح في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ثم جاء كيليان مبابي في المركز السادس بـ17 نقطة، ثم دي يونج في المركز السابع برصيد 16 نقطة، وجاء البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ثم جاء دي ليخت في المركز التاسع برصيد 9 نقاط، واحتل هاري كين المركز العاشر برصيد 5 نقاط في ترتيب أفضل لاعبي العالم.

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