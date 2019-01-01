بالمستندات.. مدرب السودان يتهم "فيفا" بتزوير صوته لصالح ميسي بدلا من محمد صلاح

أحدث الأخبار
محمد صلاح وليونيل ميسي
قال زدرافكو لوجاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه تفاجأ بتغيير صوته لأفضل لاعب في العالم "ذا بيست" من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".
وأضاف مدرب السودان في تصريحات صحفية: "اخترت محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في المركز الأول بجائزة الأفضل في العالم، قبل أن أتفاجأ بتغيير صوتي لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني الذي حصد الجائزة في النهاية".
وتابع: "اخترت صلاح في المركز الأول يليه زميليه بليفربول السنغالي ساديو ماني، ثم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان ثالثا، وكنت قد أخذت صورة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ولا أعرف ما حدث فيما بعد".
وكان "فيفا" أوضح خلال البيان النهائي حول المصوتين على جائزة الأفضل، أن المدرب الكرواتي لمنتخب السودان اختار ليونيل ميسي في المركز الأول وفيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول ثانياً وساديو ماني في المركز الثالث.
وحصل ميسي على جائزة الأفضل في العالم لعام 2019 لأول مرة بمسماها الجديد، والسادسة في تاريخه، خلال الحفل الذي أقيم على مسرح "لاسكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية، يوم الإثنين الماضي.
وحصل صلاح على 26 نقطة، كرابع أفضل لاعب في العالم، فيما جاء رونالدو في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، ثم فان دايك في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، فيما احتل ميسي المركز الأول برصيد 46 نقطة.
وجاء ساديو ماني خلف زميله محمد صلاح في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ثم جاء كيليان مبابي في المركز السادس بـ17 نقطة، ثم دي يونج في المركز السابع برصيد 16 نقطة، وجاء البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ثم جاء دي ليخت في المركز التاسع برصيد 9 نقاط، واحتل هاري كين المركز العاشر برصيد 5 نقاط في ترتيب أفضل لاعبي العالم.
تولوز
0
:
0
07:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
سانت إتيان
0
:
0
07:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ميتز
ليل
0
:
0
07:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستراسبورج
نانت
0
:
0
07:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
مونبيليه
0
:
0
07:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيم أولمبيك
أميان
0
:
0
07:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بوردو
بريست
0
:
0
07:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
باريس سان جيرمان
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستاد ريمس
ريال مايوركا
0
:
0
07:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
ليجانيس
0
:
0
07:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيك بلباو
فالنسيا
0
:
0
08:00 PMالدوري الإسباني
خيتافي
ريال مدريد
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
أوساسونا
روما
0
:
0
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
أتلانتا
جنوى
0
:
0
09:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بولونيا
بارما
0
:
0
09:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ساسولو
نابولي
0
:
0
09:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
كالياري
سبال
0
:
0
09:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ليتشي
إنتر ميلان
0
:
0
09:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
لاتسيو
فيورنتينا
0
:
0
09:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سامبدوريا
بي إس في آيندهوفن
0
:
0
06:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
جرونينجين
أياكس
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فورتانا سيتارد
نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم
0
:
0
05:00 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي نساجي مازندران
الاتحاد المنستيري
0
:
0
07:00 PMالدوري التونسي
الملعب التونسي
وولفرهامبتون واندررز
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
ريدينج
أكسفورد يونايتد
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
وست هام يونايتد
شيفيلد يونايتد
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
سندرلاند
بيرتن ألبيون
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
بورنموث
ميلتون كينز دونز
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
ليفربول
تشيلسي
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
غريمسبي تاون
برايتون
0
:
0
08:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
أستون فيلا
مانشستر يونايتد
0
:
0
09:00 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
روشديل
سايبا
0
:
1
02:45 PMدوري المحترفين الإيراني
تركتور سازي تبريز
جول جوهار
0
:
1
03:30 PMدوري المحترفين الإيراني
صنعت نفط عبادان
تعليقات الفيسبوك