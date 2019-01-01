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بالفيديو.. ليفربول يتقدم على ميلتون كينز دونز بهدف نظيف عن طريق ميلنر

09:41 م | الأربعاء 25 سبتمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. ليفربول يتقدم على ميلتون كينز دونز بهدف نظيف عن طريق ميلنر

جيمس ميلنر

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انتهى الشوط الأول من المواجهة، التي تجمع فريقي ليفربول وميلتون كينز دونز بهدف نظيف، في إطار مباريات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في المواجهة المقامة حاليًا على ملعب "ام كي".

وأحرز جيمس ميلنر هدف تقدم الريدز، في الدقيقة 42 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 11، أضاع فريق ميلتون هدف محقق بعد خطأ فادح من المدافع ديان لوفرين استغله سام نومبي وتمكن من استخلاص الكرة ثم اخترق منطقة الجزاء من جهة اليسار قبل أن يستغل تقدم الحارس كاومين كيلير، حارس مرمى ليفربول من مرماه ومرر كرة عرضية أرضية لزميله كونور مكجراندلز المتمركز على علامة الجزاء تماما، والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية.

وفي الدقيقة 13، رد فريق ليفربول سريعًا بهدف مؤكد ضائع بعد اختراق لمنطقة جزاء فريق ميلتون من جهة اليمين ثم تمريرة عرضية أرضية وصلت لهيرفي إليوت على القائم الأيسر للمرمى في مواجهة الشباك الخالية تمامًا، إلا أن الأخير سدد الكرة بشكل غريب في العارضة العلوية للمرمى، قبل أن يتكفل الدفاع بإبعاد الكرة إلى وسط الميدان.

وفي الدقيقة 42، تصويبة قوية للغاية من فريق ليفربول، عن طريق لاعب وسط الريدز جيمس ميلنر من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء أخطأها الحارس ستيوارت مور بشكل فادح، لتسقط الكرة من بين يديه داخل الشباك.

  

تشكيل ليفربول في مواجهة ميلتون بكأس الرابطة  

وجاء تشكيل فريق ليفربول خلال تلك المواجهة كالتالي:

"كيليهير، هويفير، لوفرين، جوميز، ميلنر، كيتا، أوكسلايد تشامبيرلين، آدم لالانا، جونز، إليوت، بريوستير".

 

 

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