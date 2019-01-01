بالفيديو.. ليفربول يحرز ثاني أهدافه في شباك ميلتون

نجح فريق ليفربول في إحراز ثاني أهدافه في شباك نظيره ميلتون كينز دونز، في إطار مباريات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في المواجهة المقامة على ملعب "ام كي".

أحرز ثاني أهداف الريدز هويفير في الدقيقة 69.

وجاء تشكيل الريدز خلال تلك المواجهة كالتالي:

كيليهير، هويفير، لوفرين، جوميز، ميلنر، كيتا، أوكسلايد تشامبيرلين، آدم لالانا، جونز، إليوت، بريوستير.

ويغيب الجناح الدولي المصري محمد صلاح عن ليفربول خلال تلك المواجهة، حيث فضل المدير الفني الألماني للريدز يورجن كلوب إراحته هو المهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، فيما يغيب السنغالي ساديو ماني عن تلك المباراة للإصابة، كما يغيب الثلاثي الجناح الدولي السويسري شيردان شاكيري، والبرازيلي أليسون بيكير، والبلجيكي ديفوك أوريجي بسبب الإصابة أيضًا.

يذكر أن فريق ليفربول يتربع حاليًا على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وفي جعبته 18 نقطة من 6 انتصارات.

وكان الريدز قد استهل الموسم الحالي بخسارة لقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية بعد السقوط أمام مانشستر سيتي بركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ونجح فريق ليفربول في التتويج ببطولة كأس السوبر الأوروبي بعد انتصاره على تشيلسي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة 2-2.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول نجح في الانتصار على تشيلسي بنتيجة 2-1، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.