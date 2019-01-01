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بالفيديو.. ليفربول يتأهل لدور الـ16 بكأس الرابطة بثنائية في شباك ميلتون

10:49 م | الأربعاء 25 سبتمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. ليفربول يتأهل لدور الـ16 بكأس الرابطة بثنائية في شباك ميلتون

مباراة ليفربول وميلتون

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حقق فريق ليفربول انتصارًا ثمينًا على نظيره مليتون كينز دونز بثنائية بيضاء، وفي المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب "ام كي"، ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأحرز ثنائية الريدز كلًا من: جيمس ميلنر هدف تقدم الريدز، في الدقيقة 42 من زمن المباراة، وهويفير في الدقيقة 69.

وبدأ فريق ليفربول تلك المواجهة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: كيفن كيلير

الدفاع: هوفير – ديان لوفرين – جو جوميز – جيمس ميلنر

الوسط: نابي كيتا – أليكس أوكسلايد تشامبرلين – آدم لالانا

الهجوم: جونز – أليوت – بروستر.

   

صلاح يغيب عن ليفربول أمام ميلتون 

وغاب الجناح الدولي المصري محمد صلاح عن تلك المواجهة، حيث فضل المدير الفني الألماني للفريق الإنجليزي الكبير يورجن كلوب إراحته هو المهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، فيما يغيب السنغالي ساديو ماني عن تلك المباراة للإصابة، كما يغيب الثلاثي الجناح الدولي السويسري شيردان شاكيري، والبرازيلي أليسون بيكير، والبلجيكي ديفوك أوريجي بسبب الإصابة أيضًا.

    

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يتربع حاليًا على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وفي رصيده 18 نقطة من 6 انتصارات.

وكان الريدز قد توج ببطولة كأس السوبر الأوروبي، خلال الموسم الجاري، على حساب مواطنه تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بينهما بنتيجة 2-2.

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