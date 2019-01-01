بالفيديو.. ليفربول يتأهل لدور الـ16 بكأس الرابطة بثنائية في شباك ميلتون

أحدث الأخبار
مباراة ليفربول وميلتون
حقق فريق ليفربول انتصارًا ثمينًا على نظيره مليتون كينز دونز بثنائية بيضاء، وفي المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب "ام كي"، ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وأحرز ثنائية الريدز كلًا من: جيمس ميلنر هدف تقدم الريدز، في الدقيقة 42 من زمن المباراة، وهويفير في الدقيقة 69.
وبدأ فريق ليفربول تلك المواجهة بتشكيلة مكونة من:
حراسة المرمى: كيفن كيلير
الدفاع: هوفير – ديان لوفرين – جو جوميز – جيمس ميلنر
الوسط: نابي كيتا – أليكس أوكسلايد تشامبرلين – آدم لالانا
الهجوم: جونز – أليوت – بروستر.
وغاب الجناح الدولي المصري محمد صلاح عن تلك المواجهة، حيث فضل المدير الفني الألماني للفريق الإنجليزي الكبير يورجن كلوب إراحته هو المهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، فيما يغيب السنغالي ساديو ماني عن تلك المباراة للإصابة، كما يغيب الثلاثي الجناح الدولي السويسري شيردان شاكيري، والبرازيلي أليسون بيكير، والبلجيكي ديفوك أوريجي بسبب الإصابة أيضًا.
الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يتربع حاليًا على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وفي رصيده 18 نقطة من 6 انتصارات.
وكان الريدز قد توج ببطولة كأس السوبر الأوروبي، خلال الموسم الجاري، على حساب مواطنه تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بينهما بنتيجة 2-2.
إيبار
0
:
0
07:00 PMالدوري الإسباني
إشبيلية
سيلتا فيجو
0
:
0
08:00 PMالدوري الإسباني
إسبانيول
ريال سوسييداد
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
أبها
0
:
0
05:45 PMالدوري السعودى الممتاز
الاتفاق
الهلال
0
:
0
07:15 PMالدوري السعودى الممتاز
التعاون
الاتحاد السكندري
0
:
0
07:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
العربي
تورينو
0
:
0
09:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ميلان
فينورد روتردام
0
:
0
08:00 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إي زد آلكمار
أم صلال
0
:
0
03:40 PMدوري نجوم قطر
الوكرة
الأهلي
0
:
0
05:50 PMدوري نجوم قطر
الريان
الظفراء
0
:
0
04:30 PMدوري الخليج العربي
بني ياس
إتحاد كلباء
0
:
0
04:30 PMدوري الخليج العربي
الشارقة
عجمان
0
:
0
07:15 PMدوري الخليج العربي
النصر
الوصل
0
:
0
07:15 PMدوري الخليج العربي
العين
بیرسبولیس
0
:
0
02:45 PMدوري المحترفين الإيراني
سباهان اصفهان
ماشين سازي تبريز
0
:
0
03:00 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي شاهين بوشهر
فولاد خوزستان
0
:
0
05:00 PMدوري المحترفين الإيراني
بايكان
ذوب آهن اصفهان
0
:
0
05:00 PMدوري المحترفين الإيراني
استقلال طهران
حرس الحدود
0
:
0
04:00 PMالدوري المصري الممتاز
وادي دجلة
إنبي
0
:
0
08:00 PMالدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
نادي المحرق الرياضى
0
:
0
03:55 PMالدوري البحريني الممتاز
الحالة
المنامة
0
:
0
06:30 PMالدوري البحريني الممتاز
الرفاع
تعليقات الفيسبوك