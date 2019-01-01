شاهد بث مباشر لمباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لمواجهة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا، التي تقام على ملعب ستاد السلام، الذي يحتضن مباريا المجموعة الرابعة.

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الجنوب الافريقي، اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا، التي تستضيف فعاليتها مصر على 6 ملاعب مختلفة.

وتنقل المباراة من كأس أمم أفريقيا 2019، على قنوات "beIN MAX 1 HD "، وقناة "تايم سبورت الأرضي".

وأعلن الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا عن تشكيل البافانا بافانا لمواجهة منتخب كوت ديفوار في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة الخاصة بالمنتخبين، والذي تقام مبارياتها على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الجهاز الفني لجنوب أفريقيا وكوت ديفوار يعلنان التشكيل الرسمي للمباراة

وجاء تشكيل منتخب جنوب أفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونين ويليامز

الدفاع: سيفسو هيلانتي، تيولاني هلاتشوايو، تانسانكا ماكيزي، كامويلو موكونجو، بولي مخاوانازي.

خط الوسط: ديان فورمان، تياني مابوندا، تيمبا زواني، بيرسي تاو

خط الهجوم: ليبو موتيبا.

وعلى الجانب الأخر، أعلن إبراهيما كامارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن تشكيل منتخب الأفيال في مواجهة جنوب أفريقيا وجاء كالتالي: سيلفان جبوهو وونلو كوليبالي، سرجيو أورييه، تراوري إسماعيل، فرانك كيسيه، جان ميشيل سيري، جوناثان كودجيا، ماكس جراديل، ويلفر كانون، نيكولاس بيبي، سيري دي.

توافدت جماهير كوت ديفوار نحو ملعب السلام لمؤازرة منتخبات بلادهم في مباراته الافتتاحية ببطولة أمم أفريقيا في المجموعة الرابعة، وتواجدت أعداد كبيرة من قبل داعمي المنتخبين.

وحرصت إدارة ملعب السلام على توزيع العصائر على جماهير كوت ديفوار التي تواجدت بقوة في ملعب السلام، من أجل مؤازرة منتخب بلادها، وحرصت الإدارة على توزيع العصائر بسبب ارتفاع درجة الحرارة.