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ميتشو وفايلر.. السويسري يسعى لكسب ثقة الجماهير.. والصربي يبحث عن البطولة الثانية

08:24 ص | الجمعة 20 سبتمبر 2019
كتب: شادي ممدوح
ميتشو وفايلر.. السويسري يسعى لكسب ثقة الجماهير.. والصربي يبحث عن البطولة الثانية

ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك

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تشهد مباراة السوبر صراعاً مثيراً من خارج الخطوط بين السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، والصربى "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، فى أول مباراة قمة يديرها كل مدير فنى وهو على رأس القيادة الفنية لفريقه، وشاء القدر أن تكون تلك المواجهة حاسمة ولا تقبل القسمة على اثنين نظراً لأنه لا بد من تحديد الفائز باللقب.

"فايلر" بدأ مشواره مع الأهلى بمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الاثنين والثلاثين لبطولة دورى أبطال أفريقيا وحسم المواجهة المارد الأحمر لصالحه وفاز خارج ملعبه بهدفين دون رد، إلا أن المباراة كانت غير مذاعة، لتبقى مواجهة الزمالك بالسوبر أول تعارف حقيقى بين جماهير القلعة الحمراء والمدير الفنى الجديد ولها حسابات خاصة نظراً لأنها تقام تحت أنظار الجميع والفوز بها يساعده على اكتساب ثقة جماهير القلعة الحمراء سريعاً ويحصد أول بطولة وهو على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر.

ميتشو يبدأ رحلته مع الزمالك بالفوز على ديكاداها

وعلى الجانب الآخر جاءت بداية "ميتشو" مع الزمالك من خلال الفوز على ديكاداها بطل الصومال بستة أهداف دون رد، فى إياب دور الأربعة والستين لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ثم قاد الفريق للفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد أحرزه عبدالله جمعة، وتغلب الفريق على الاتحاد السكندرى بنصف النهائى بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد، قبل التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بثلاثية نظيفة، لتكون تلك البطولة هى الانطلاقة الأفضل للصربى، حيث منحته ثقة جماهير النادى الأبيض بشكل سريع.

ثم خاض مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال فى ذهاب دور الاثنين والثلاثين لبطولة دورى أبطال أفريقيا وخسر الفريق الأبيض خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف وهى النتيجة التى يمكن تعويضها فى لقاء الإياب الذى يحتاج فيه الفريق الأبيض للفوز بهدف دون رد للتأهل لدور المجموعات، ومن ثم يسعى لتعزيز مكانته فى قلوب جماهير القلعة البيضاء من خلال الفوز على الأهلى فى أول قمة يديرها من خارج الخطوط ويحصد البطولة الثانية مع أبناء ميت عقبة لتكون انطلاقة تاريخية للمدير الفنى الصربى.

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