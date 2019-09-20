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صعوبات تواجه ميتشو قبل القمة.. وأسلحة ودوافع تقربه من الفوز بالسوبر

12:39 ص | الجمعة 20 سبتمبر 2019
كتب: محمد خيري
صعوبات تواجه ميتشو قبل القمة.. وأسلحة ودوافع تقربه من الفوز بالسوبر

ميتشو

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يلتقي الزمالك أمام الأهلي اليوم الجمعة، في السابعة مساء على استاد برج العرب ببطولة السوبر المصري بحضور 10 آلاف مشجع.

ويدخل الصربي ميتشو المدير الفني المباراة من أجل الفوز، وتحقيق البطولة وتعويض الخسارة الماضية أمام بطل السنغال في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

الصعوبات التي تواجه ميتشو في مواجهة الأهلي

- تأتي مباراة الأهلي هي القمة الأولى التي يتواجد فيها ميتشو بقيادة الزمالك ويأمل في التتويج بها، وتعويض الخسارة في بطولة الدوري العام في الجولة الأخيرة بهدف نظيف.

- تعويض الجماهير البيضاء عن الخسارة الأخيرة أمام جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين دون رد.

- المنافس المجهول الذي يعد بالنسباله السويسري فايلر المدير الفني للأهلي الذي يقود الفريق في المواجهة الثانية فقط بعد تحقيق الفوز مع الأحمر أمام كانو سبورت ولم تذاع المباراة لرؤية شكل الفريق الأحمر.

- الخسارة من الأهلي سوف تجعل المدير الفني في أزمات نظرا لهزيمة الماضية وأيضا كون مباراة القمة أمر خاص للجماهير البيضاء.

أسلحة ميتشو ودوافعه لتحقيق لقب السوبر

- تحقيق البطولة الثانية مع الفريق الأبيض في اقل من 10 أيام بعد الفوز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

- تحقيق الفوز عى الأهلي وهي تعد بطولة خاصة لدى الجماهير البيضاء.

- تعد تحقيق البطولة الثانية بعد تسلمه المهمة التدريبية للأبيض أمر يشير إلى استمراره داخل الفريق الأبيض لفترة كبيرة.

- عودة الرباعي الغائب عن مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي محمود عبدالرازق شيكابالا والحارس محمد عواد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم للمشاركة بشكل أساسي في المباراة.

وأعلن اتحاد الكرة إسناد مهام تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر، لطاقم ألماني مكون من فليكس بريش حكم الساحة، ويعاونه كل من مارك بورش وستيفان لوب حكمان مساعدان، وحكم رابع مصري.

 

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