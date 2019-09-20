مباراة السوبر.. رقم سلبي يطارد الزمالك قبل مواجهة الأهلي في برج العرب

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مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
تشهد الكرة المصرية، في السابعة مساء اليوم، على ملعب برج العرب، قمة جديدة بين الأهلى والزمالك على لقب السوبر المحلي عن موسم 2017-2018، إذ توج الأحمر بلقب الدوري عن هذا الموسم، فيما حصد الأبيض لقب الكأس.
ويدخل الأهلي مباراة اليوم في ظروف جيدة بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في بطولة أفريقيا، وفك عقدة النتائج السلبية فى المباريات الخارجية، حيث يبحث الأهلى عن تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة.
ويدخل لاعبو لزمالك اللقاء لمصالحة جماهير القلعة البيضاء بعد الخسارة أمام جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وحصد البطولة الثانية بعد الفوز مؤخراً بلقب كأس مصر عقب التغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة.
مواجهة جديدة بين القطبين يحتضنها ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، وشهد الملعب تفوق المارد الأحمر على الفارس الأبيض في معظم المواجهات التي أقيمت عليه، إذ خاض الفريقان على هذا الملعب 7 مباريات، من قبل، فاز الأهلي بـ4 منها، مقابل فوز وحيد للزمالك، وحضر التعادل في لقاءين.
القمة الأولى بين الأهلي والزمالك في برج العرب، كانت يوم 16 سبتمبر 2012، في دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، أحرز للأهلي محمد بركات، بينما سجل محمد إبراهيم هدف الزمالك.
وفي القمة الثانية، فاز الأهلي يوم 21 يوليو 2015، على الزمالك بثنائية سجلها مؤمن زكريا.
ولعب القطبان قمة برج العرب الثالثة في 9 فبراير 2016، وانتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة، سجلها كل من ماليك إيفونا وعمرو جمال.
وفي القمة الرابعة يوم 8 أغسطس 2016، فاز الزمالك بنتيجة 3-1، في نهائي كأس مصر، وأحرز ثلاثية الزمالك كل من باسم مرسي "هدفين" ومصطفي فتحي، وسجل للأهلي لاعبه عبد الله السعيد.
وشهدت القمة الخامسة في 17 يوليو 2017، فوز الأهلي بثنائية نظيفة في بطولة الدوري، سجل للمارد الأحمر كل من وليد سليمان وجونيور أجاي.
وانتهت القمة السادسة التي أقيمت في 30 مارس 2019 بالتعادل السلبي.
وفاز النادي الأهلي بآخر قمة في ملعب برج العرب، والتي كانت في 28 يوليو الماضي، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة للدوري الممتاز، وفاز بها المارد الأحمر بهدف لعلي معلول.
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