محمد صلاح وشباك تشيلسي.. قصة عشق بدأت في عُمر الـ21

أحدث الأخبار
محمد صلاح
ساعات قليلة تفصلنا عن واحدة من المباريات الكبرى بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تجمع بين فريقي ليفربول وتشيلسي، في إطار الجولة السادسة من المسابقة.
ويلتقيا الفريقان، على ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق "البلوز"، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.
مواجهة خاصة يخوضها اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، أمام تشيلسي، حيث أن الأخير يعد ضمن الفرق التي اعتاد الفرعون المصري التسجيل بشباكها.
وخاض صلاح 10 مباريات سابقة في مواجهة تشيلسي، ما بين مسابقات دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، والدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، والسوبر الأوروبي، مسجلًا خلالها 5 أهداف.
عادة "صلاح" بالتسجيل في تشيلسي بدأها مبكرًا، حينما كان لاعبًا صغيرًا في صفوف فريق بازل السويسري، يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، حيث سجل بشباكهم في مباراة العودة من نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2012-2013، على ملعب ستامفورد بريدج، في مباراة انتهت بفوز البلوز 2-1، وتأهلهم إلى النهائي.
صلاح كرر تسجيله الأهداف في شباك تشيلسي بقميص بازل، عندما قابلهم في الموسم الذي يليه بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حينما أحرز في مرماهم ذهابًا وإيابًا بواقع هدف في كل مباراة.
تسجيل صلاح لـ3 أهداف خلال 4 مواجهات خاضها أمام البلوز، كانت عاملًا كبيرًا في انتقال مو إلى تشيلسي بعد ذلك، بتصديق من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لم يمنحه الفرصة الكاملة للتعبير عن نفسه، بعدما لازم دكة البدلاء في أغلب الأوقات، لينتقل بعدها إلى فيورنتينا ثم روما وأخيرًا ليفربول.
بانتقال صلاح إلى ليفربول وضع نفسه في مواجهة حتمية أمام تشيلسي في كل موسم، وهو ماحدث بالفعل عندما واجههم في 6 مناسبات بقميص ليفربول، بواقع 4 مباريات في البريميرليج، ومباراة في كأس الرابطة، وكانت الأخيرة قبل مباراة اليوم، تلك التي واجههم خلالها في السوبر الأوروبي.
وخلال الـ6 مواجهات، نجح صلاح في هز شباك "البلوز" في مرتين، أولهما كانت في المواجهة الأولى له أمام تشيلسي بقميص ليفربول، في الدور الأول من الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب أنفيلد.
أما المرة الثانية وهدفه الأخير حتى الآن في شباك تشيلسي، فكان واحدًا من أجمل أهدافه على الإطلاق، حينما واجههم في الدور الثاني من الموسم الماضي، مسددًا قذيفة سكنت شباك حارس البلوز كيبا، معلنة عن ثاني أهداف ليفربول في البلوز.
ويعد فريق تشيلسي في المرتبة الثانية ضمن قائمة الفرق الأكثر تلقيًا للأهداف من محمد صلاح، حيث تحتل فرق توتنهام وأرسنال وبورنموث وواتفورد المرتبة الأولى بالقائمة، بعدما سجل صلاح في شباكهم 6 أهداف.
كريستال بالاس
0
:
0
03:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون واندررز
وست هام يونايتد
0
:
0
03:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
آرسنال
0
:
0
05:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
تشيلسي
0
:
0
05:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
رين
0
:
0
03:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليل
أنجيه
0
:
0
05:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
سانت إتيان
ليون
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
باريس سان جيرمان
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
:
0
03:30 PMالدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
0
:
0
06:00 PMالدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
خيتافي
0
:
0
12:00 PMالدوري الإسباني
ريال مايوركا
إسبانيول
0
:
0
02:00 PMالدوري الإسباني
ريال سوسييداد
فالنسيا
0
:
0
04:00 PMالدوري الإسباني
ليجانيس
أتلتيك بلباو
0
:
0
06:30 PMالدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
ريال مدريد
ساسولو
0
:
0
12:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سبال
بولونيا
0
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
روما
ليتشي
0
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
نابولي
سامبدوريا
0
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
تورينو
أتلانتا
0
:
0
06:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
فيورنتينا
لاتسيو
0
:
0
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بارما
أس سي هيرينفين
0
:
0
12:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أوتريخت
إمين
0
:
0
02:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فينورد روتردام
أدو دين هاج
0
:
0
04:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إي زد آلكمار
بي إس في آيندهوفن
0
:
0
04:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أياكس
نادي جل فيسنتي
0
:
0
04:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
تونديلا
0
:
0
07:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
فيتوريا سيتوبال
0
:
0
07:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
بورتو
0
:
0
09:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
سانتا كلارا
تشايكور ريزا سبور
0
:
0
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
غازي عنتاب سبور
جينتشلاربيرليجي
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
ألانياسبور
ملطية سبور
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
جالاتا سراي
استقلال طهران
0
:
0
05:15 PMدوري المحترفين الإيراني
بیرسبولیس
نادي الرجاء الملالي
0
:
0
05:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
المغرب التطواني
أولمبيك خريبكة
0
:
0
07:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
حسنية أكادير
إتحاد طنجة
0
:
0
09:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الدفاع الحسني الجديدي
أسوان
0
:
0
03:00 PMالدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
وادي دجلة
0
:
0
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
طنطا
الانتاج الحربي
0
:
0
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
نادي مصر
المصري
0
:
0
08:00 PMالدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
التضامن
0
:
0
05:15 PMدوري VIVA الكويت
الساحل
كاظمة
0
:
0
07:35 PMدوري VIVA الكويت
اليرموك
تعليقات الفيسبوك