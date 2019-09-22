محمد صلاح وشباك تشيلسي.. قصة عشق بدأت في عُمر الـ21

ساعات قليلة تفصلنا عن واحدة من المباريات الكبرى بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تجمع بين فريقي ليفربول وتشيلسي، في إطار الجولة السادسة من المسابقة.

ويلتقيا الفريقان، على ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق "البلوز"، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

مواجهة خاصة يخوضها اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، أمام تشيلسي، حيث أن الأخير يعد ضمن الفرق التي اعتاد الفرعون المصري التسجيل بشباكها.

وخاض صلاح 10 مباريات سابقة في مواجهة تشيلسي، ما بين مسابقات دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، والدوري الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، والسوبر الأوروبي، مسجلًا خلالها 5 أهداف.

عادة "صلاح" بالتسجيل في تشيلسي بدأها مبكرًا، حينما كان لاعبًا صغيرًا في صفوف فريق بازل السويسري، يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، حيث سجل بشباكهم في مباراة العودة من نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2012-2013، على ملعب ستامفورد بريدج، في مباراة انتهت بفوز البلوز 2-1، وتأهلهم إلى النهائي.

صلاح كرر تسجيله الأهداف في شباك تشيلسي بقميص بازل، عندما قابلهم في الموسم الذي يليه بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حينما أحرز في مرماهم ذهابًا وإيابًا بواقع هدف في كل مباراة.

تسجيل صلاح لـ3 أهداف خلال 4 مواجهات خاضها أمام البلوز، كانت عاملًا كبيرًا في انتقال مو إلى تشيلسي بعد ذلك، بتصديق من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لم يمنحه الفرصة الكاملة للتعبير عن نفسه، بعدما لازم دكة البدلاء في أغلب الأوقات، لينتقل بعدها إلى فيورنتينا ثم روما وأخيرًا ليفربول.

صلاح ينتقل إلى ليفربول.. "عاد لينتقم"

بانتقال صلاح إلى ليفربول وضع نفسه في مواجهة حتمية أمام تشيلسي في كل موسم، وهو ماحدث بالفعل عندما واجههم في 6 مناسبات بقميص ليفربول، بواقع 4 مباريات في البريميرليج، ومباراة في كأس الرابطة، وكانت الأخيرة قبل مباراة اليوم، تلك التي واجههم خلالها في السوبر الأوروبي.

وخلال الـ6 مواجهات، نجح صلاح في هز شباك "البلوز" في مرتين، أولهما كانت في المواجهة الأولى له أمام تشيلسي بقميص ليفربول، في الدور الأول من الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب أنفيلد.

أما المرة الثانية وهدفه الأخير حتى الآن في شباك تشيلسي، فكان واحدًا من أجمل أهدافه على الإطلاق، حينما واجههم في الدور الثاني من الموسم الماضي، مسددًا قذيفة سكنت شباك حارس البلوز كيبا، معلنة عن ثاني أهداف ليفربول في البلوز.

ويعد فريق تشيلسي في المرتبة الثانية ضمن قائمة الفرق الأكثر تلقيًا للأهداف من محمد صلاح، حيث تحتل فرق توتنهام وأرسنال وبورنموث وواتفورد المرتبة الأولى بالقائمة، بعدما سجل صلاح في شباكهم 6 أهداف.