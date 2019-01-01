تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، لموسم 2019 - 2020، وستقام التسع مباريات الخاصة بالاسبوع الثاني من الدوري الممتاز من اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل، بسبب ارتباطات الأندية المصرية بالبطولات العربية والأفريقية.

ويشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب المصري وبيراميدز في الكونفدرالية الأفريقية، ويحمل الاتحاد السكندري والإسماعيلي راية الأندية المصرية في البطولة العربية "كأس محمد السادس".

وتبدأ مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري، اليوم بمباراتين، حيث تنطلق المباراة الأولى في الرابعة عصرا، على ملعب المكس بالإسكندرية، وتجمع بين فريقي حرس الحدود ووادي دجلة.

ويقود مباراة الحدود ودجلة، تحكيميا محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد ساهر وهشام الدسوقي، وسيكون صبري إبراهيم حكماً رابعاً.

ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الانتصار الأول في الموسم الحالي، حيث اكتفى حرس الحدود بالتعادل الإيجابي مع المصري في الجولة الأولى، تقدم أحمد شرويدة في الدقيقة 73 لفريق حرس الحدود، وأدرك أوستين أموتو هدف التعادل لفريق المصري، بعد 5 دقائق فقط من تقدم الحرس.

وسقط وادي دجلة في فخ الخسارة أمام ضيفه طنطا، ونجح أبناء السيد البدوي في تسجيل هدف قاتل، أحرزه إسلام فؤاد في الدقيقة 88 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب بتروسبورت يوم الأحد الماضي.

وستجمع المباراة الثانية، بين إنبي وطلائع الجيش، على ملعب بتروسبورت، وتنطلق في الثامنة مساء اليوم، ويقود الحكم محمود البنا مباراة اليوم، ويعاونه كل من مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكماً رابعاً.

مباريات الجولة الثانية تبدأ اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل

ويشهد غدا الجمعة، إقامة مباراة نادي إف سي مصر وأسوان، على ملعب الكلية الحربية، وتبدأ المباراة في الخامسة والنصف مساء.

وتُلعب مباراة واحدة أيضا، يوم السبت، في الخامسة والنصف مساء، وتجمع المقاولون العرب وسموحة، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وتستأنف مباريات الجولة الثانية، يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر، حيث يشهد ستاد الإسكندرية استضافة مباراة الاتحاد السكندري والجونة، وتنطلق في الخامسة والنصف مساء ذلك اليوم.

وتقام يوم الأربعاء المقبل الموافق الثاني من أكتوبر، مباراتين، حيث تجمع الأولى بين الإسماعيلي والمصري، على ملعب برج العرب في الخامسة والنصف مساء، وستكون المباراة الثانية بين الأهلي والإنتاج الحربي على ملعب السلام في الثامنة مساء ذلك اليوم.

وتختتم الجولة الثانية يوم الخميس الموافق الثالث من أكتوبر، بإقامة مباراتين، الأولى على ملعب طنطا في الثالثة عصرا، بين فريقي طنطا وبيراميدز، وتُجرى أخر مباراة بين مصر المقاصة والزمالك على ملعب السلام في الثامنة مساء اليوم.