رئيس سموحة: لن نشارك في مسرحية معدة سلفا لتنصيب الزمالك بطلا للكأس

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه لن يشارك في المباراة النهائية لكأس مصر والتي ستقام مساء الثلاثاء المقبل بستاد الجيش ببرج العرب حال ان اتحاد الكرة لم ينفذ قراره السابق بأستقدام حكام اجانب للمباراة.

وقال "عامر" أن كل الأمور واضحة تماما بأن اتحاد الكرة يرغب في أن تسير الأمور في اتجاه معين مشيرا إلى أن طلب سموحة بتعيين حكام أجانب هو أمر طبيعي سبق الموافقة عليه كثيرا واخرها مباراة الموسم الماضي بين الأهلي والمصري.

ووجه عامر عدة تساؤلات لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مباراة كأس مصر مؤكدا ان هناك نوايا واضحة من أجل فوز الزمالك بالمباراة من اجل تسويق السوبر المصري في الإمارات بين الأهلي والزمالك بشكل أفضل وهو ما يتضح من الرضوخ الكامل لكل طلبات رئيس نادي الزمالك وعدم رد هاني ابو ريدة على اتصالاته طوال اليوم رغم تواجده في فرنسا ورده الفوري على اتصالات رئيس نادي الزمالك.

وقال عامر أنه لن يقبل بدور الكومبارس في مسرحية معدة سلفا لتنصيب بطل هذا الموسم لكأس مصر وسيظل مصرا على طلبه لتحقيق العدالة في المباراة والا فإنه لن يلعب المباراة ويفضل الانسحاب منها.