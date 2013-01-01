«الشناوى» يحرس مرمى الأهلي أمام «بتروجيت»

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محمد الشناوي
نقلاً عن العدد الورقي
يتوقع أن يبدأ الأهلي في لقاء اليوم وبتروجيت، بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعلى معلول فى الجانب الأيسر وأحمد فتحى فى الجانب الأيمن وكل من ربيعة وأيمن فى قلب الدفاع، أمامهم الثنائى عمرو السولية وحسام عاشور فى خط الوسط، وعبدالله السعيد كصانع ألعاب، وإسلام محارب ومؤمن زكريا وأمامهم أزارو فى خط الهجوم.
وفضل حسام البدري، المدير الفني للأهلي، اصطحاب عدد من اللاعبين لخوض المواجهة دون التفكير فى مواجهة الفريق الودية أمام أتليتكو غداً السبت، طالباً من الجميع عدم التفكير فى اللقاء الودى الذى يشارك فيه عدد قليل من لاعبى الفريق، إلى جانب بعض نجوم الكرة العربية والمصرية.
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