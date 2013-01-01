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رئيس الزمالك يكشف تفاصيل جلسته مع الأمير تركي آل شيخ

منذ 51 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
رئيس الزمالك يكشف تفاصيل جلسته مع الأمير تركي آل شيخ

الأمير تركي آل شيخ

كشف رئيس نادي الزمالك عن مفاجئة من العيار الثقيل لجماهير ومحبي وعشاق القلعة البيضاء .

حيث أعلن عن عقد اجتماع بينه وبين تركي آل شيخ رئيس الاتحاد السعودي والعربي لكرة القدم بالأمس في القاهرة، في حضور نجله أحمد، وذلك بدعوة من الأمير السعودي.

وأضاف رئيس الزمالك أنه تلقي دعوة من الشيخ "تركي"، ونجله، وعقد الثلاثي اجتماعا كان مثمراً ويحمل مفاجأة سعيدة لجمهور الزمالك، وهي انشاء ستاد للنادي يسع لـ45 ألف متفرج بالإضافة إلى مدينة متكاملة رياضية وذلك بتنفيذ شركة انجليزية.

وواصل" أنه شاهد الماكيت الخاص بالمشروع العملاق والتي قامت بتصميم الشركة الإنجليزية والذي يتكون من ستاد عالمي وجراج ومول تجاري ونادي اجتماعي على أعلي مستوى.

وشدد علي أنه سيعقد اجتماعا اليوم مع تركي آل الشيخ، للاتفاق على كافة الأمور بشكل نهائي.

وأردف رئيس النادى أنه سيعقد خلال الوقت القادم مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، مضيفا، أن الأمير تركي أنهى الاتفاق مع فريق عالمي لخوض لقاء مع الزمالك خلال الفترة القادمة، مضيفا “هذه المفاجآت ستسعد الزملكاوية في الوطن العربي”.

ووجة رئيس الزمالك الشكر إلى تركي آل الشيخ، مؤكدا على قوة العلاقات المصرية السعودية، وأن الشعبين هما شعب واحد علي جميع المستويات سواء رياضية أو سياسية ، وأن المملكة لعبت دورا قويا في حرب أكتوبر 73 من خلال جلالة الملك فيصل رحمه الله ، وأن الكل يعلم دور جلالة الملك عبدالله رحمه الله والملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان ووقوفهم بجوار مصر بعد 30 يونيو .

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