«صالح» يعلن العصيان على الأهلى.. ويخطط للرحيل إلى أوروبا مجاناً

نقلا عن العدد الورقي

واصل صالح جمعة لاعب وسط الأهلى تصرفاته الغريبة داخل الفريق، وتغيب عن مران اللاعبين المستبعدين من مواجهة النصر التى أقيمت أمس، دون إذن وذلك للمرة الثانية على التوالى، حيث تغيب من قبل عن مران المستبعدين أيضاً من المواجهة قبل الأخيرة أمام بتروجت.

«المشاغب» يغيب عن التدريبات عقوبات كبيرة وشكوى ضده فى الجبلاية لضمان حقوق النادى

وحاول بعض أعضاء الجهاز الفنى إخفاء الأمر والتأكيد أنه غاب بإذن لوجود امتحانات منتصف العام، إلا أن مصدراً داخل الفريق كشف أنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب خلال الساعات المقبلة، منوهاً بأن هناك قراراً بتجميد مستحقات اللاعب المالية نهائياً لحين التزامه بتعليمات الجهاز الفنى، وتردد داخل النادى وصول عرض لصالح جمعة من نادٍ برتغالى كبير، وأن اللاعب يضغط على الإدارة للرحيل عن القلعة الحمراء بدون مقابل مادى. وشدد المصدر على أنه فى حالة استمرار اللاعب -الذى تم وصفه بـ«المشاغب»- فى التمرد على الجهاز الفنى، والتغيب عن التدريبات لن يحصل على أى مستحقات مالية، وسيتم تجهيز مذكرة وتقديمها ضده إلى اتحاد الكرة لضمان حق النادى.

فسخ تعاقد «الشامى».. و«متعب وزكريا» يحجزان تأشيرة الخروج..

ومن جهة أخرى، عقد عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، جلسة خاصة مع السورى عبدالله الشامى، مدافع الفريق، واتفقا على فسخ تعاقد اللاعب مع النادى بالتراضى بعد مرور 6 شهور فقط من ضمه.

وجاء فسخ تعاقد اللاعب -وفقاً لرغبة حسام البدرى، المدير الفنى للفريق- لعدم قدرته على إقناع الجهاز الفنى.

من جانبه قرر حسام البدرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء بعد لقاء النصر القاهرى وقبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، وذلك خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد لتجهيزهم بشكل قوى قبل لقاء «القمة» فى ختام مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ومن المقرر أن يبدأ الفريق تدريباته بعد الراحة عصر يوم الخميس على ملعب التتش من أجل بدء التجهيز للمواجهة التى ينتظرها الملايين ويعتبرها لقاء بطولة منفصلة.

ويعقد «البدرى» جلسة مع خالد محمود، طبيب الفريق، للوقوف على حالة المصابين قبل لقاء القمة، من أجل معرفة حالتهم وإمكانية لحاقهم بالمباراة المرتقبة، وتبدو جاهزية عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق، كبيرة بعدما خضع لحقن فى القدم فى الأيام الماضية وتغيبه عن مواجهة النصر، كما سيلحق سعد سمير بالمباراة بعد تخطيه فترة التأهيل من الإصابة فى الركبة، ويفكر «البدرى» فى الدفع به بجانب رامى ربيعة فى خط الدفاع فى حالة جاهزيته أو استمرار أيمن أشرف فى قلب الدفاع بعدما نجح فى إثبات قدراته، ويعود حسام عاشور للتشكيل من جديد بعد تعافيه من إصابته فى العضلة الضامة والتى تسببت فى غيابه عن مواجهة النصر كما يعود أجايى لخط الهجوم من جديد بعد تغيبه عن مباريات الفريق الثلاث الأخيرة أمام وادى دجلة وبتروجت والنصر.

وتجهيز «مروان» للقاء القمة

ويبذل الجهاز الفنى مجهودات كبيرة لتجهيز مروان محسن، مهاجم الفريق، نفسياً لرغبة الجهاز الفنى فى الاعتماد على خدمات اللاعب فى الخط الأمامى بعد فترة غياب لمدة 10 شهور بسبب الإصابة فى الرباط الصليبى خلال مشاركته فى صفوف المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية، وطلب «البدرى» من «مروان» الاجتهاد فى التدريبات فى الفترة المقبلة من أجل حجز مقعد أساسى فى التشكيل موضحاً له أن المنافسة صعبة جداً مع المغربى وليد أزارو، الذى نجح فى هز شباك الخصوم طوال الفترة الماضية، ونقل «مروان» لمدربه أنه جاهز تماماً للعودة والمنافسة وأنه لا يستعجل المشاركة، وينتظر أخذ الفرصة لخدمة الفريق، مشيراً إلى أن الأهم هو مصلحة الفريق فوق أى شىء.

فى سياق مختلف، بدأ الثنائى عماد متعب ومؤمن زكريا، لاعبا الفريق، فى إنهاء أوراق انتقالهما خارج القلعة الحمراء، حيث أنهى «متعب» اتفاقه للانضمام للتعاون السعودى بشكل رسمى، حسبما أعلن عبدالعزيز عبدالشافى، المدير الرياضى، ومن المقرر إنهاء جميع التفاصيل، والسفر بعد لقاء السوبر المقرر إقامته يوم 12 من شهر يناير الحالى، ومن المقرر أن يصل وفد من نادى الإمارات الإماراتى من أجل توقيع عقود إعارة مؤمن زكريا لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة مقابل 400 ألف دولار.

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