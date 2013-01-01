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وكيل نيبوشا لـ"الوطن سبورت": لم يتم إبلاغنا بإقالة نيبوشا.. وسنحصل على الشرط الجزائي

أمس PM 11:17
كتب: محمد يحيي
وكيل نيبوشا لـ"الوطن سبورت": لم يتم إبلاغنا بإقالة نيبوشا.. وسنحصل على الشرط الجزائي

نيبوشا

أكد إلير هاليلي وكيل أعمال المونتينجري نيبوشا أنه لم يتم إخطار موكله بالإقالة من تدريب الزمالك بشكل رسمي، مشددا على حصول نيبوشا على الشرط الجزائي في حالة رحيله عن تدريب الفارس الأبيض.

وقال وكيل المدرب المونتينجري في تصريحات خاصة للوطن سبورت:" لم يبلغنا أحد بقرار الإقالة من مجلس الإدارة، وإذا اتخذت إدارة الزمالك قرارا بذلك قيجب إبلغنا بشكل رسمي".

وأضاف وكيل نيبوشا:" إذا تم لإقالة موكلي من جانب مجلس إدارة الزمالك سنحصل على الشرط الجزائي بشكل كامل".

وينتظر نيبوشا حصوله على قيمة شهرين وهو الشرط الجزائي المتفق عليه مع إدارة الفارس الأبيض والبالغ قيمته 74 ألف دولار.

 

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