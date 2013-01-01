نيبوشا يتحدى قرار رئيس الزمالك

قرر المونتينجرى، نيبوشا المدير الفني لفريق الزمالك، حضور مران الأبيض اليوم بشكل طبيعي استعدادا لمباراة القمة.

ورغم قرار إقالة المدرب من قبل الإدارة، لكن نيبوشا يتمسك بالتواجد في مران اليوم للحصول على الشرط الجزائي.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الاثنين القادم ببطولة الدوري ضمن منافسات الجولة 17.

​