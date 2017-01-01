لا يفوتك| جميع ما جاء في حفل الكاف .. ومصر تحصد نصيب الأسد

إنتهت حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ قليل، بحصد مصر على نصيب الأسد، حيص حصل المنتخب الوطني على جائزة أفضل منتخب متفوقًا على الكاميرون ونيجيريا، وفوز هيكتور كوبر مدرب الفراعنة، وكذلك محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني متفوقًا على أوبامينج وساديو ماني.

وحصل المنتخب الجنوب أفريقي على جائزة أفضل منتخب نسائي في أفريقيا لعام 2017 المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد تفوقه على غانا تحت 20 عاما ونيجيريا تحت 20 عاما.

فيما حصل الوداد المغربي على جائزة أفضل ناد في أفريقيا لعام 2017 المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد تفوقه على الأهلي ومازيمبى «الكونغو الديمقراطية»، حيث حصد بطولة أفريقيا على حساب الأهلي.

وحصل الزامبي باتسون داكا على جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا لعام 2017 المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد تفوقه على كريين ديانا «السنغال» وسالام جيدو «مالى».

وحصلت النيجيرية أسيسات شوالا على جائزة أفضل لاعبة في أفريقيا لعام 2017 المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد تفوقها على جابرييلا أونجوينى «الكاميرون» وكريستينا كيجاتلانا «جنوب أفريقيا».

فيما جاء أفضل تشكيل لعام 2017 وضم كل من : المثلوثي ، أحمد فتحي، بيريم، علي معلول، جونيور أجايي، محمد أوناجم ، كريم الأحمدي ، بن شرقي، محمد صلاح ، الخنيسي ، خالد بو طالب.

ونجح صلاح في الحصول على جائزة الأفضل في الكاف، حيث جاء إختيار أفضل لاعب في أفريقيا في ختام الحفل من أجل تشويق المشاهدين لرؤية الأفضل، بعد منافسة شرسة بين ثلاثي يعتبرهم الجميع الأفضل في أفريقيا في عام 2017.

أما عن تصريحات التي جاءت خلال الحفل فقال الحاج ضيوف : "كسنغالي، أتمنى أن يتوج ساديو ماني بالجائزة، فهو يعتبر بمثابة أخي الصغير، وأحبه كثيرًا، وأيضًا زميله صلاح يقدم أشياءً مذهلة".

وقال دروجبا : بالنسبة لي كوبر هو الأفضل في أفريقيا، هو من اكتشفني وقال لي انه سيكون لاعب كبير وهو عمرة 19 عام.

وقال كوبر في تصريحات عقب فوزه بالجائزة : سعيد جدًا بحصولي على تلك الجائزة لمصر ، وهي نتاج لفريق العمل ولكل لاعبي المنتخب المصري.

وتابع : أشكر محمد صلاح وجميع لاعبي مصر، وأقدم لهم تلك الجائزة.

وقال أبوريدة في تصريحات خلال تسليمه جائزة المنتخب الوطني بعد فوزه بالأفضل في أفريقيا : نعد الجميع بتشريف أفريقيا في مونديال روسيا، بعد تواجدنا في كأس العالم بعد غياب دام طويلًا.

فيما قال محمد صلاح : 2017 عام غير مسبوق لي، انها لحظة خاصة لي اهدي الجائزة لعائلتي ولجميع الأطفال في مصر، وأقول لهم لا تتوقفوا عن تحقيق الحلم.

وأقام الاتحاد الأفريقى، اليوم، حفل توزيع جوائز الأفضل فى القارة السمراء عن عام 2017، في مدينة أكرا عاصمة غانا.

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