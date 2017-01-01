صلاح: أهدي الجائزة لأطفال مصر وأفريقيا

عبر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني عن سعادته بعد حصده لقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"

وقال صلاح عقب التتويج: "شرفي أن اكون ضمن المرشحين،الفوز بهذه الجائزة حلم تحقق".

وأضاف: "2017 كان عاما غير مسبوق مررت بلحظات رائعة وموسما رائعا مع روما وليفربول".

وتابع: "أود أن أشكر الجميع على دعمهم لي وهى لحظة خاصة لي التتويج بهذه الجائزة، وأهدي الجائزة لأطفال أفريقيا ومصر وأقول لهم لا تتوقفوا عن الحلم"

جدير بالذكر أن ساديو ماني حل في المركز الثاني، بينما أوبامينج جاء في المرتبة الثالثة.

​