«الخطيب» يغادر المستشفي

غادر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مستشفي المعلمين، صباح اليوم الجمعة، بعد تحسن حالته الصحية، التي دخل على أثرها المستشفي لتلقي العلاج والخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

ودخل محمود الخطيب، المستشفى صباح أمس، نتيجة آلام حادة في الظهر أثرت في قدرته على الحركة بشكل طبيعي خاصةً في القدم اليمنى، وخضع رئيس الأهلي لفحوصات طبية بمعرفة الدكتور يسري الهواري.

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