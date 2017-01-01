الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالصور| «إبراهيم سعيد» لـ«صلاح»: "أنت فخر للجميع"

بالصور| ميدو: «صلاح» جعلنا نفتخر بأننا مصريين

يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع "إيمري تشان"

بالصور| «المستكاوي» يوضح الفارق بين «صلاح والخطيب»

«الخطيب» يغادر المستشفي

اليوم AM 11:41
كتب: علي سمير
«الخطيب» يغادر المستشفي

الخطيب

غادر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مستشفي المعلمين، صباح اليوم الجمعة، بعد تحسن حالته الصحية، التي دخل على أثرها المستشفي لتلقي العلاج والخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

ودخل محمود الخطيب، المستشفى صباح أمس، نتيجة آلام حادة في الظهر أثرت في قدرته على الحركة بشكل طبيعي خاصةً في القدم اليمنى، وخضع رئيس الأهلي لفحوصات طبية بمعرفة الدكتور يسري الهواري.

 

أخبار متعلقة

«عاشور» و«سعد» ينتظمان في المران الجماعي للأهلي

«عاشور» و«سعد» ينتظمان في المران الجماعي للأهلي
الصفحة الرسمية للأهلي تهنئ "صلاح": ثاني أفضل لاعب في أفريقيا بعد اسطورتنا الخطيب

الصفحة الرسمية للأهلي تهنئ "صلاح": ثاني أفضل لاعب في أفريقيا بعد اسطورتنا الخطيب

ثلاث لاعبين من الأهلي في التشكيل الأفضل بأفريقيا لعام 2017

كشف الاتحاد الإفريقي برئاسة الموريتاني أحمد أحمد عن تشكيل المثالي للقارة الإفريقية عن العام المنتهي 2017 خلال حفل توزيع جوائز الأفضل بالقارة السمراء.

رئيس أهلي جدة يشكر تركي آل الشيخ بعد تكفله بقيمة إنتقال مؤمن زكريا

حرص تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس النادي الأهلي السعودي على تقديم الشكر لتركي أل الشيخ رئيس الهيئءة الرياضية، بعدما تكفل بقيمة انتقال مؤمن زكريا لأهلي جدة

«صلاح» يصارع «مانى» و«أوباميانج» على جائزة «كاف»

استطلاع رأى

  • طنطا

    طنطا

  • -

    :

    -

    02:30 PM

    الدوري المصري
  • إنبي

    إنبي

  • بتروجيت

    بتروجيت

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • الإنتاج الحربي

    الإنتاج الحربي

  • سموحة

    سموحة

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • ليفربول

    ليفربول

  • -

    :

    -

    09:55 PM

    كأس الاتحاد الإنجليزي
  • إيفرتون

    إيفرتون

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    كأس الاتحاد الإنجليزي
  • ديربي كاونتي

    ديربي كاونتي

الأكثر قراءة

جماهير تشيلي تهاجم «النني»

محمد صلاح مُرشح لقيادة الزمالك أمام الأهلي

رئيس الزمالك يكشف عن مدرب الزمالك القادم
رعب فى الزمالك من تهديدات حل المجلس.. و«مرتضى» لـ«نيبوشا»: «يا فاشل»