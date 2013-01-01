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القمة 115| رسميا.. ستاد القاهرة يستضيف موقعة الأهلي والزمالك

منذ 43 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور
القمة 115| رسميا.. ستاد القاهرة يستضيف موقعة الأهلي والزمالك

ستاد القاهرة

أعلن اتحاد الكرة، رسميا، إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها الاثنين المقبلة، ضمن الجولة الـ17 بالدوري العام على ستاد القاهرة الدولي.

وقال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إنه تم الاتفاق بشكل نهائي على إقامة المباراة على ملعب القاهرة، حيث رفض الجبلاية  تأجيل المباراة كي يحافظ على انتظام المسابقة وانتهائها يوم 21 مايو المقبل.

كانت الساعات الأخيرة شهدت جدلا كبيرا، حيث ترددت أنباء عن نقل القمة إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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