رئيس الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع إيهاب جلال

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إيهاب جلال
كشف رئيس نادى الزمالك حقيقة ما تردد عن تعيين إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى انبى، ليكون مديرا فنيا للزمالك خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس القلعة البيضاء " ما نشر عن تعيين ايهاب جلال، مديرا فنيا للفريق، غير رسمي، وانا رئيس النادي، وحتى الآن لم نحسم الاتفاق وخلال ساعات سيتم الإعلان الرسمى.
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