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رئيس الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع إيهاب جلال

منذ 46 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
رئيس الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع إيهاب جلال

إيهاب جلال

كشف رئيس نادى الزمالك حقيقة ما تردد عن تعيين إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى انبى، ليكون مديرا فنيا للزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس القلعة البيضاء " ما نشر عن تعيين ايهاب جلال، مديرا فنيا للفريق، غير رسمي، وانا رئيس النادي، وحتى الآن لم نحسم الاتفاق وخلال ساعات سيتم الإعلان الرسمى.

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