حسام حسن: المصري سيعوض خسارة الكأس أمام الأهلي بتحقيق السوبر

نقلاً عن العدد الورقي

أكد حسام حسن، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، أن فريقه استعد جيداً لمواجهة الأهلى اليوم على لقب بطولة السوبر، من النواحى البدنية والخططية بعد عقد معسكر فى أبوظبى قبل المباراة بخمسة أيام، لتعود اللاعبين على الأجواء فى الإمارات وزيادة التركيز والدخول سريعاً فى جو المباراة، خاصة أنها تحظى بمشاهدة وأهمية كبيرة لدى الجماهير البورسعيدية لتعويض خسارة لقب الكأس خلال الموسم الماضى عقب الخسارة من الأهلى فى المباراة النهائية بهدفين لهدف فى اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافى.

وأشار «العميد» إلى أنه لم يتأثر بغياب العديد من اللاعبين، خاصة المدافع إسلام أبوسليمة بعد تعرضه للإصابة بقطع فى وتر أكيلس، وأنه يثق فى كل العناصر الموجودة التى تمتلك إمكانيات كبيرة، وأيضاً الهروب الثالث للبوركينابى أرستيد بانسيه، مؤكداً أن الفريق يمتلك البديل الجاهز، الذى سيفيد الفريق بشكل إيجابى، وأن أحمد جمعة، ويوسف أوتارا، جاهزان لقيادة هجوم الفريق، وأنه يثق فى قدراتهم بالظهور بمستوى جيد وتحقيق شىء إيجابى خلال المباراة.

وأوضح أن مواجهة الأهلى دائماً ما تكون صعبة، نظراً للإمكانيات التى يتمتع بها الفريق، خاصة فى هذه الفترة التى تشهد ظهوراً مميزاً جيداً للأحمر عقب الفوز فى المباراة السابقة على الزمالك بنتيجة كبيرة بثلاثية نظيفة، وهو ما يزيد اللاعبين ثقة وروحاً معنوية مرتفعة خلال المباراة، وهو ما تحدث مع لاعبيه عليه محذراً من التهور فى البداية وإعطاء الأحمر التقدم المبكر.

وشدد أن حضور الجماهير سيعطى للمباراة شكلاً مميزاً وأداء وحماساً مرتفعاً من الجانبين، خاصة أن الأهلى والمصرى لم يلتقيا فى حضور الجماهير منذ 7 سنوات، وهو الشىء المختلف هذه المرة، ولكنه يأمل ألا تخرج المباراة عن نطاق الروح الرياضية، خاصة أن جميع الدول العربية تشاهدها.