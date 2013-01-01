البدري قبل لقاء الأهلي والمصري: معنويات الفريق مرتفعة وسنواصل الانتصارات

نقلاً عن العدد الورقي

أكد حسام البدرى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أهمية مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى فى مباراة السوبر المصرى، مشيراً إلى أن أهمية تلك المباراة تأتى فى ظل سعيه ولاعبيه فى بداية عام 2018 لحصد بطولة جديدة، وأوضح البدرى أنه يسعى جاهداً ولاعبوه للتغلب على كل الظروف المحيطة بالمباراة والتركيز فى الـ90 دقيقة فقط التى يخوضها الفريق بمباراة السوبر أملاً فى تحقيق اللقب وتعويض إخفاق الموسم الماضى فى عدم حصد لقب السوبر المصرى.

وأكد المدير الفنى للأهلى أن الظروف الصعبة المحيطة بالفريق زادت بإصابة رامى ربيعة مدافع الفريق فى مباراة الزمالك الأخيرة بالدورى، وتأكد غيابه عن السوبر، فضلاً عن حالة الإجهاد التى يعانى منها فريقه مع ضغط المباريات بشكل كبير بسبب خوضه مباراة كل ثلاثة أيام تقريباً، خصوصاً فى ظل مؤجلات الأهلى التى كان سببها مشاركة الفريق حتى الدور النهائى لبطولة أفريقيا، وأشار إلى أنه قام خلال الفترة الماضية بتجهيز أكثر من بديل جيد للمشاركة فى خط الدفاع، مثل محمد هانى الذى شارك فى هذا المركز فى مباراة الزمالك الأخيرة، فضلاً عن عودة سعد سمير من فترة الإصابة وتجهيزه للحاق بمباراة المصرى، فضلاً عن سعيه الدائم لتجهيز اللاعبين بدنياً، خصوصاً قبل مواجهة المصرى فى السوبر ووضع برنامج استشفائى للاعبين للتخلص من الإجهاد.

وشدد البدرى على أنه يواجه منافساً قوياً، ويعرف نقاط القوة والضعف جيداً بفريق المصرى، وللفريقين الدوافع الكافية والكبيرة للفوز بالمباراة، خصوصاً أن فريق المصرى خسر بطولة الكأس أمام الأهلى ويسعى للتعويض، مشيراً إلى أن الفريق استفاد بشكل كبير من الجرعة المعنوية التى حصل عليها من خلال الفوز بمباراة القمة الأخيرة على حساب الزمالك.