السوبر| الموعد والمعلق والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

يلتقي فريق الأهلي، اليوم الجمعة، نظيره المصري البورسعيدي، في إطار بطولة كأس السوبر المصري. وتقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الإمارات.

وستذاع المباراة عبر ثلاث قنوات فضائية وهى قناة أون سبورت وهي القناة المصرية الوحيدة الحاصلة على حقوق بث المباراة، ويعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، وبلال علام على القناة الصوتية الثانية.

كذلك ستذيع قناة أبو ظبي الرياضية التي قامت بنقل المباراتين السابقتين لبطولة السوبر، المباراة، ويعلق عليها الإماراتي علي سعيد الكعبي التعليق على المباراة في قناة أبو ظبي عبر القناة الصوتية الأولى، وعلى القناة الصوتية الثانية عصام عبده.

كما استطاعت قناة دبي الرياضية أن تحصل على حقوق بث المباراة لأول مرة بعدما كان السوبر يذاع فقط من خلال اون سبورت وأبوظبي.