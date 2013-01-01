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بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز بالسوبر

منذ 46 دقيقة
كتب: الإمارات - إيهاب الخطيب
بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز بالسوبر

بعثة الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة ظهر اليوم، قادمة من أبو ظبي، بعد التتويج بكأس السوبر.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على المصري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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