الخطيب لمؤمن زكريا بعد تألقه أمام الزمالك:"لازم نرجع في قرار الإعارة"

كشف مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي المعار لنادي أهلى جده السعودي عن الحديث الذي جمع بينه ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على هامش التتويج بالسوبر أمس

وقال زكريا في تصريحات خاصة لبرنامج الحريف مع إبراهيم فايق أن الخطيب حرص على مداعبته على منصة التتويج أمس.

وأوضح أن رئيس الأهلي قال له :"انت بالمستوى ده لازم نرجع في قرار الإعارة" .

وأتم زكريا أن تعامل الخطيب معه وملف احترافه يشير الي قيمة رئيس النادي في التعامل مع ملف الكرة مشددا على أنه وعده بالعودة في أفضل حال وان يكون عند حسن ظن جماهير الأهلي دائما.