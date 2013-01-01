14 يناير.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

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الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الليلة
تقام اليوم الأحد، الموافق الرابع عشر من يناير، عدة مباريات في الدوري المصري والسعودي، والإسباني والإنجليزي والفرنسي والألماني واليوناني.
ونستعرض فيما يلي مواعيد أبرز المواجهات بتوقيت القاهرة، والقنوات الناقلة لها:
* الدوري المصري.. الجولة 18
- بتروجت × الداخلية.. 14:30.. النيل للرياضة وأون سبورت ودي إم سي سبورت
- سموحة × إنبي.. 14:30.. النيل للرياضة وأون سبورت ودي إم سي سبورت
- الزمالك × الإنتاج الحربي.. 20:00.. النيل للرياضة وأون سبورت ودي إم سي سبورت
* الدوري الإنجليزي.. الجولة 23
- بورنموث × أرسنال.. 15:30.. بي إن سبورت HD2
- ليفربول × مانشستر سيتي.. 18:00.. بي إن سبورت HD2
* الدوري الأسباني.. الجولة 19
- ريال سوسيداد × برشلونة.. 21:45.. بي إن سبورت HD3
* الدوري السعودي.. الجولة 17
- الشباب × الاتفاق.. 17:05.. إم بي سي بروسبورت 1
* الدوري الألماني.. الجولة 18
- بوروسيا دورتموند × فولفسبورج.. 19:00.. بي إن سبورت HD5
* الدوري الفرنسي.. الجولة 20
- نانت × باريس سان جيرمان.. 22:00.. بي إن سبورت HD6
* الدوري الجنوب أفريقي.. الجولة 17
- تشيبا يونايتد × بيدفيست ويتس.. 15:30
* الدوري اليوناني.. الجولة 17
- أتروميتوس × بانيتوليكوس.. 17:15
بتروجيت
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02:30 PMالدوري المصري
الداخلية
بورنموث
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03:30 PMالدوري الإنجليزي
أرسنال
سموحة
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05:00 PMالدوري المصري
إنبي
الاتفاق
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05:05 PMالدوري السعودي للمحترفين
الشباب السعودي
ليفربول
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06:00 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
ليفربول
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-
06:00 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
الزمالك
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08:00 PMالدوري المصري
الإنتاج الحربي
ريال سوسيداد
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:
-
09:45 PMالدوري الأسباني
برشلونة
نانت
-
:
-
10:00 PMالدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
مانشستر يونايتد
-
:
-
10:00 PMالدوري الإنجليزي
ستوك سيتي
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