بالصور| "الخطيب" يجتمع بـ"البدري وعبد الحفيظ" لبحث القائمة الأفريقية

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعا مع حسام البدري، المدير الفني للفريق وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، لبحث القائمة الأفريقية.

كان الجهاز الفني للفريق استقر على استبعاد الثلاثى مؤمن زكريا وأحمد الشيخ وعمرو بركات من القائمة الأفريقية الأولى التى سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقى «كاف» اليوم الاثنين لخروج الأول والثانى لفترة إعارة عربية وعدم حاجة الجهاز الفنى لـ«بركات» وطرحه للإعارة خلال الفترة الحالية.