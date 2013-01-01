الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الاتحاد السكندري يقيد ثنائي المقاولون استعدادا لمواجهة النصر

غدا .. انطلاق النسخة السادسة من بطولة البحر الأحمر كلاسيك الدولية للجولف بالعين السخنة

بروفايل| «خربين».. فتى الأهلي المنتظر يدخل عامه الـ23

الداخلية يستعد للزمالك بدون راحة

بالصور| "الخطيب" يجتمع بـ"البدري وعبد الحفيظ" لبحث القائمة الأفريقية

منذ 52 دقيقة
كتب: علي سمير
بالصور| "الخطيب" يجتمع بـ"البدري وعبد الحفيظ" لبحث القائمة الأفريقية

البدري وعبدالحفيظ

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعا مع حسام البدري، المدير الفني للفريق وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، لبحث القائمة الأفريقية.

كان الجهاز الفني للفريق استقر على استبعاد الثلاثى مؤمن زكريا وأحمد الشيخ وعمرو بركات من القائمة الأفريقية الأولى التى سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقى «كاف» اليوم الاثنين لخروج الأول والثانى لفترة إعارة عربية وعدم حاجة الجهاز الفنى لـ«بركات» وطرحه للإعارة خلال الفترة الحالية.

أخبار متعلقة

حسام البدري : حددنا "تدعيمات" يناير والقائمة الأفريقية

حسام البدري : حددنا "تدعيمات" يناير والقائمة الأفريقية
حسام البدري : ننتظر دعم الجماهير في ستاد هزاع بن زايد

حسام البدري : ننتظر دعم الجماهير في ستاد هزاع بن زايد

حسام البدري: نتغلب على الإصابات بـ"البدلاء"

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على أن بعض الظروف الصعبة المحيطة بالفريق زادت بإصابة رامي ربيعة مدافع الفريق في مباراة الزمالك الاخيرة بالدوري وتأكد

حسام البدري: نعمل على إيجاد منافسة بين اللاعبين في كل المراكز

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كل لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة مؤهلين للمشاركة بشكل أساسي، وأنه لا يعترف بمصطلح اللا

«جلال» يبحث عن «جواسيس» الزمالك.. ويهدد «مدبولى» بـ«الدكة»

استطلاع رأى

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ستوك سيتي

    ستوك سيتي

الأكثر قراءة

وادي دجلة المباراة الأخيرة لحسام حسن مع المصري

«أحمد حسن» بعد إعلان مرتضى ترشحه للرئاسة :"الأراجوز يبدأ الفقرة"

بالفيديو..صلاح يسجل هدف ليفربول الرابع فى مانشستر سيتي من منتصف الملعب
مذبحة فى قائمة الأهلى الأفريقية و«الشناوى» يشتكى تجاهله من جهاز الفراعنة