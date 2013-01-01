حوار| طلعت يوسف: «عبدالله السعيد» اللاعب الأكثر تأثيراً فى الدورى

نقلاً عن العدد الورقي

قال طلعت يوسف، المدير الفني لنادي سموحة، قد تختلف حساباتى فى مسألة اختيار أفضل لاعب، خاصة فى ظل عدم وجود فوارق كبيرة بين اللاعبين، هذا يتوقف على معدل التأثير الذى يتسبب فيه غياب هذا اللاعب أو ذاك، ووفق ذلك أعتقد أن عبدالله السعيد هو الأكثر تأثيراً على شكل وأداء النادى الأهلى، خاصة فى حال مواجهة الفرق القوية.

وعلق المدير الفني لسموحة في حواره مع «الوطن»، على الأصوات التي تنادي بمشاركة باسم مرسي وحسام غالي قائلاً: صاحب الحق الأصيل فى اختيارات المنتخب هو المدير الفنى هيكتور كوبر، من ينادى بضم هؤلاء أو غيرهم مجرد أصوات، ولن أسبق الأحداث طالما هناك مدير فنى هو صاحب القرار وهو من يتحمله ويحاسب عليه.

وعلى الجانب الأخر قال يوسف أن «شيكابالا» اسم وقيمة لا يمكن إغفالها ولكن انضمامه للمنتخب في كأس العالم من عدمه، يرتبط بحجم العطاء الذى سيقدمه خلال الفترة المقبلة.