الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الفرنسي «كليمنت» يتصدر منافسات البحر الاحمر للجولف..وظهور عربي مشرف في «السخنة»

برشلونة يحصن «أومتيتي» من أعين كبار أوروبا

«لاما»: رونالدو لن يرحل عن «ريال مدريد»

فشل محاولات التلفزيون المصري في شراء حقوق بث مباريات "يد مصر" بالبطولة الأفريقية

الأهلي يُجدد عقد وليد سليمان

منذ 39 دقيقة
كتب: علي سمير
الأهلي يُجدد عقد وليد سليمان

وليد سليمان

نجح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، في اقناع وليد سليمان لاعب الفريق الأول، لتجديد عقده لفترة جديدة مع القلعة الحمراء وتحديدًا لمدة موسمين.

وينتهي عقد وليد سليمان بنهاية الموسم الجاري، ودخل سيد عبد الحفيظ في مفاوضات مكثفة مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، نجح في التوصل لاتفاق رسمي لاقناعه بتجديد عقده مع الأهلي.

 

أخبار متعلقة

72 ساعة تفصل نجيب عن التدريبات الجماعية للأهلي

72 ساعة تفصل نجيب عن التدريبات الجماعية للأهلي
الأهلي يدرس سفر «ربيعة» إلي أوروبا للعلاج

الأهلي يدرس سفر «ربيعة» إلي أوروبا للعلاج

مران خاص للاعبي الأهلي المستبعدين تحت قيادة «الشعلالى»

قاد انيس الشعلالى مدرب الاحمال بالأهلى، مران صباحى لمجموعة من اللاعبين شارك فيه كلاً من:- احمد فتحى وسعد سمير وعلى معلول وصالح جمعه واحمد حمودى واحمد حمدى ومروا

بالفيديو| هدف التأهل للمونديال سجله "صلاح" قبل 12 عاما بدوري المدارس

عندما سجل محمد صلاح هدف تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم، في مرمى منتخب الكونغو اشتعلت الفرحة داخل ملعب برج

3 صفقات «سوبر» فى الأهلى.. وغضب بين اللاعبين بسبب المذبحة الأفريقية

استطلاع رأى

  • الأسيوطي

    الأسيوطي

  • -

    :

    -

    02:30 PM

    الدوري المصري
  • الرجاء

    الرجاء

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • النصر

    النصر

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • -

    :

    -

    07:30 PM

    الدوري المصري
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    كأس الاتحاد الإنجليزي
  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • ديجون

    ديجون

الأكثر قراءة

ريال مدريد يتخلى عن فكرة التعاقد مع «صلاح»

إبراهيم حسن: "مرتضى بيحب يتهزأ وقولتله هاجي أضربك ٧٠٠ قلم"

رسميًا .. رحيل ثنائي الزمالك "مجانا"
رئيس الزمالك يتبرأ من صفقات «جلال».. و«النقاز» يراوغ للهروب من التوقيع