الأهلي يُجدد عقد وليد سليمان

نجح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، في اقناع وليد سليمان لاعب الفريق الأول، لتجديد عقده لفترة جديدة مع القلعة الحمراء وتحديدًا لمدة موسمين.

وينتهي عقد وليد سليمان بنهاية الموسم الجاري، ودخل سيد عبد الحفيظ في مفاوضات مكثفة مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، نجح في التوصل لاتفاق رسمي لاقناعه بتجديد عقده مع الأهلي.