بالفيديو| مهاجم الزمالك المنتظر «مبيعرفش يسجل»

اقترب محمد رجب، مهاجم فريق بتروجت، من الانضمام لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعب، بعنوان «أغرب فرصة ضائعة في الدوري المصري»، حيث ظهر محمد رجب في مباراة الداخلية والمرمى أمامه خالي ولكنه فشل في إيداع الكرة بالمرمى.