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أبوريدة: صلاح سينتقل لريال مدريد في الصيف المقبل

أمس PM 11:59
كتب: أحمد موسى
أبوريدة: صلاح سينتقل لريال مدريد في الصيف المقبل

محمد صلاح

أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك رغبة من الجميع في عودة الجماهير للمدرجات خلال ما تبقي من بطولتي الدوري والكأس.

وقال أبوريدة خلال تصريحات تليفزيونية "لابد علي الأندية أن تتحمل مسئولية دخول جماهيرها في المباريات، ونحاول توفير السهولة والمتعة للجماهير".

وأكمل : "معظم ملاعب الكرة المصرية مناسبة للشروط الدولية لحضور الجماهير في المباريات، ومن الصعب حضور الجماهير في بطولة الدوري لعدم توفير مبدأ تكافو الفرص، ونسعي للتواصل مع رؤوسا الأندية لدخول الجمهور في مباريات الكأس".

وأضاف : "كل ما أثير بخلافات مع الجهاز الفني للمنتخب المصري لا أساس له من الصحة، وأن هيكتور كوبر سعيد بالعمل مع منتخبنا، ويرفض الرحيل رغم تقديم العديد من العروض للعمل في أماكن أخري".

وتابع : "عرض ريال مدريد لصلاح حقيقي والضغوط علي إدارة ليفربول سيجعلها تقبل هذا العرض خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وأن محمد صلاح يطور من نفسه كل يوم عن الآخر".

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