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"المصري" يعلن التحدي .. مستعدون لمواجهة الزمالك في ميت عقبة

اليوم PM 12:11
كتب: محمد السيسي
"المصري" يعلن التحدي .. مستعدون لمواجهة الزمالك في ميت عقبة

حسام حسن

استنكر طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، تدخل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الأزمة القائمة حاليا بين ناديي المصري وبتروجت، بسب واقعة حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري.

وأضاف هاشم في تصريحات إذاعية: "الأزمة الحالي بين المصري وبتروجت، ما دخل رئيس الزمالك بهذا الأمر؟".

وأضاف: "رئيس الزمالك قال إنه لن يلعب مباراته المقبلة أمام المصري في برج العرب، طيب انت حر، دي مش مشكلتنا".

وأكمل: "مستعدون أن نواجه الزمالك في ميت عقبة، لا يوجد لدينا أي أزمة على الإطلاق لمواجهة الزمالك على ملعبه".

وأوضح عضو مجلس إدارة المصري: "لا أعرف السبب في تدخل رئيس الزمالك في مباراة المصري وبتروجت، ولا يصح أيضا أن يخرج كل مرة ويقول أنا وقفت مع بورسعيد".

وأتم: "المصري يلعب كل مبارياته في برج العرب بناء على تعليمات الأمن وهذا الامر مرهق لنا ويكلفنا 100 ألف جنية في كل مباراة".

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