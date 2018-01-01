الزمالك يتفق على إعارة علي جبر لويست بروميتش بشكل رسمي

أعلن رئيس الزمالك عن موافقته على إعارة علي جبر مدافع الفريق لويست بروميتش الإنجليزي مقابل 500 ألف يورو لمدة ستة أشهر.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية:" طلبت علي جبر بعدم التواجد في جلستي مع مندوب نادي ويست بروميتش الإنجليزي".

وأضاف رئيس الزمالك:"هاني أبو ريدة طلب مني انتقال علي جبر لويست بروميتش من أجل مصلحة المنتخب المصري قبل كأس العالم".

وتابع رئيس الزمالك:" اتفقنا على رحيل علي جبر لويست بروميتش مقابل 500 ألف يورو لمدة 6 أشهر، مع أحقية الشراء مقابل مليون يورو و250 ألف".