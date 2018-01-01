الزمالك يتفق على إعارة علي جبر لويست بروميتش بشكل رسمي

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علي جبر
أعلن رئيس الزمالك عن موافقته على إعارة علي جبر مدافع الفريق لويست بروميتش الإنجليزي مقابل 500 ألف يورو لمدة ستة أشهر.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية:" طلبت علي جبر بعدم التواجد في جلستي مع مندوب نادي ويست بروميتش الإنجليزي".
وأضاف رئيس الزمالك:"هاني أبو ريدة طلب مني انتقال علي جبر لويست بروميتش من أجل مصلحة المنتخب المصري قبل كأس العالم".
وتابع رئيس الزمالك:" اتفقنا على رحيل علي جبر لويست بروميتش مقابل 500 ألف يورو لمدة 6 أشهر، مع أحقية الشراء مقابل مليون يورو و250 ألف".
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