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"كوبر" يستبعد "كريم حافظ" من معسكر الفراعنة

منذ 45 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور
"كوبر" يستبعد "كريم حافظ" من معسكر الفراعنة

كريم حافظ

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على استبعاد كريم حافظ لاعب لانس الفرنسي، من معسكر الفراعنة المقرر له الفترة من 19 لـ27 مارس المُقبل.

وتعرض اللاعب للإصابة بالتواء في الكاحل، وتأكد غيابه لمدة شهر ونصف عن المشاركة في المباريات، الأمر الذي يجعل فرصته ضعيفة جدًا في اللحاق بمعسكر المنتخب المُقبل.

ويخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام البرتغال واليونان يومي 23 و27 مارس المقبل في سويسرا استعدادًا للمونديال.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2018، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى التي تضم روسيا البلد المضيف بجانب السعودية وأوروجواي في البطولة التي ستنطلق 14 يونيو المقبل.

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