الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالصور| كواليس اليوم الأول لبعثة " غطس الأهلي" في هولندا

بالصور| «ميدو» يعلق على عودة «حسام غالي» للأهلي

مشادة لفظية بين «كالديرون» ورئيس الإسماعيلي.. والأمن يشتبك مع الاعب

«أنشيلوتي»: انتظروا ما سيفعله «زيدان» في لقاء «سان جيرمان»

عاجل| بالأسماء.. «البدري» يعلن ضم 4 لاعبين للقائمة الأفريقية

منذ 59 دقيقة
كتب: أحمد خالد
عاجل| بالأسماء.. «البدري» يعلن ضم 4 لاعبين للقائمة الأفريقية

حسام البدري

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قيد كلا من علي لطفي، صلاح محسن، محمد شريف، ومحمد نجيب في قائمة الفريق الأفريقية.

وكان الأهلي قيد في قائمته الأولى 22 لاعبا، ليصبح مجموع اللاعبين المقيدين في قائمة الأهلي الأفريقية 26 لاعبا، وتتبقى 4 أماكن شاغرة، يستطيع الأهلي ضم 4 لاعبين خلال انتقالات الصيف.

 

أخبار متعلقة

عاجل| الخطيب يجتمع بحسام غالي في الأهلي

عاجل| الخطيب يجتمع بحسام غالي في الأهلي
«الاتفاق» يعلن استعارة «حسين السيد» من الأهلي

«الاتفاق» يعلن استعارة «حسين السيد» من الأهلي

تاريخ مواجهات الاتحاد السكندري والأهلي

يترقب عشاق كرة القدم المصرية المواجهة المرتقبة التى ستجمع بين الأتحاد السكندرى والأهلى فى الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز والمقرر اقامتها فى الر

تدريبات تأهيلية لـ«حمودي» على هامش مران الأهلي

قام أحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق

اتهام اتحاد الكرة بتدمير لجنة الأندية لمصالح خاصة داخل الجبلاية

استطلاع رأى

  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • المغرب

    المغرب

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    كأس أمم أفريقيا للمحليين
  • ليبيا

    ليبيا

  • إنبي

    إنبي

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

  • السودان

    السودان

  • -

    :

    -

    09:30 PM

    كأس أمم أفريقيا للمحليين
  • نيجيريا

    نيجيريا

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • -

    :

    -

    09:45 PM

    الدوري الإنجليزي
  • بورنموث

    بورنموث

  • توتنهام

    توتنهام

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • ستوك سيتي

    ستوك سيتي

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • واتفورد

    واتفورد

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • وست بروميتش ألبيون

    وست بروميتش ألبيون

الأكثر قراءة

«غالي» خارج قائمة الأهلي الأفريقية

عاجل| ثلاثي الأهلي ينتقل إلى الدوري السعودي

«الوطن سبورت» ينفرد بأسباب فسخ تعاقد حسام غالى مع النصر السعودي
أسعار اللاعبين فى الانتقالات تهدد صناعة الرياضة المصرية