عاجل| بالأسماء.. «البدري» يعلن ضم 4 لاعبين للقائمة الأفريقية

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قيد كلا من علي لطفي، صلاح محسن، محمد شريف، ومحمد نجيب في قائمة الفريق الأفريقية.

وكان الأهلي قيد في قائمته الأولى 22 لاعبا، ليصبح مجموع اللاعبين المقيدين في قائمة الأهلي الأفريقية 26 لاعبا، وتتبقى 4 أماكن شاغرة، يستطيع الأهلي ضم 4 لاعبين خلال انتقالات الصيف.