غرامة 100 ألف جنيه على "الثنائى المتمرد" فى الزمالك

قرر أيمن حافظ، مدير الكرة للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، توقيع عقوبة مالية على الثنائي الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق وأحمد فتوح الظهير الأيسر بخضم 100 الف جنية من مستحقاتهم المالية.

وجاءت العقوبة على الثنائي، بسبب ما بدر منهما في مباراة إنبى التى أقيمت أمس الأربعاء ، حيث غادر فتوح ستاد بتروسبورت بعد استبداله في الشوط الاول من المباراة ، بينما رفض كاسونجو الجلوس على دكة البدلاء بعد استبدله والدخول لغرفة خلع الملابس مباشرة.